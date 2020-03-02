Türkiye'nin en teknolojik markaları açıklandı

Nielsen Türkiye'nin yapmış olduğu araştırma sonucunda 23 farklı sektörde Türkiye'nin en teknolojik markaları belli oldu.

Nielsen'den yapılan açıklamaya göre, Nielsen Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile gerçekleştirilen TechBrands Turkey'de Türkiye'nin en teknolojik markaları seçildi.

Nielsen Türkiye, dijital bir yöntemle online anket uygulayarak, 23 kategoride Türkiye'nin en teknolojik markalarını belirledi. Araştırmanın sahası Kasım 2019'da, Türkiye temsili olarak belirlenen İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya ve Gaziantep'te 15-64 yaş arası kadın ve erkek bin kişiyle gerçekleştirildi.

Açık uçlu sorularla yapılan araştırmada, katılımcılara Türkiye'nin en teknolojik markaları soruldu.

EN TEKNOLOJİK MARKA VESTEL OLDU

Araştırma kapsamında Türkiye'nin en teknolojik yerli markası ödülünü Vestel alırken, kendi kategorilerinde en teknolojik marka seçilerek ödüle layık görülenler şu şekilde sıralandı:

"Akaryakıt markası: Opet, banka: Türkiye İş Bankası, beyaz eşya markası: Arçelik, bilgisayar markası: Casper, cep telefonu markası: Samsung, giyim/tekstil markası: LC Waikiki, havayolu şirketi: Türk Hava Yolları, kargo markası: Yurtiçi Kargo, katılım bankası: Ziraat Katılım, kişisel bakım markası: Gratis, kredi kartı: Garanti Bonuscard, küçük ev aletleri markası: Arzum, mobil banka: Enpara.com, online alışveriş markası: Hepsiburada, online banka: Garanti Bankası, otomotiv markası: Mercedes, özel eğitim kurumu: Ted Koleji, özel üniversite: Koç Üniversitesi, sağlık kurumu: Acıbadem, sigorta markası: Axa Sigorta, süpermarket: Migros, telekomünikasyon markası: Turkcell, televizyon markası: Samsung"