Türkiye'nin en yükseği Yusufeli Barajı'nda, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 241 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 34 metre kaldı.

'NİSAN'DA ENERJİ ÜRETMEYE BAŞLAYACAĞIZ'

Yusufeli Baraj projesini inşa eden Limak Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, baraj inşaatının hızla devam ettiğini söyledi. Özdemir, "Gövdede beton kaplama işlemi sürüyor. Baraj gövdesi bu yılın sonunda tamamlanacak. Ardından tıkaç betonu ve su tutma işlemine başlayacağız. Su tutma işleminin belli bir seviyeye gelmesini bekleyeceğiz. Şu anda makine ekipmanlarını yapan Avusturya firması da hızla çalışmaktadır. Bizimle koordinasyon içerisinde bu çalışmaları yürütüyorlar. Su altında kalan yolların yeni hali bitirilirse gelecek yılın nisan ayından itibaren suyu tutacağız ve enerji üretimine başlamış olacağız" dedi.