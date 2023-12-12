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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Zirve yine değişmedi

12.12.2023 11:19 | Son Güncelleme:
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Ekonomist Dergisi'nin yayınladığı Türkiye'nin ‘En Zengin 100' kişi ve ailesi listesi yayınlandı. Listeye göre, Türkiye'nin en zengin ailesi 6 milyar dolar üzeri servetiyle Koç Ailesi oldu. Böylelikle zirve yine değişmedi.

Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Zirve yine değişmedi

Ekonomist Dergisi, 2023 yılı Türkiye'nin en zengin 100 ailesi ve kişisi listesini yayınladı. Listede birinci sırada 6 milyar doların üstündeki servetleriyle Koç Ailesi yerini aldı.

Koç Ailesi’ni Sabancı Ailesi üyeleri izlerken Eczacıbaşı ve Ülker aileleri de ilk sıralardaki yerlerini korudu. Ekonomist listeyi oluştururken Borsa İstanbul, varlık satışları ve satın almalar, halka açık şirketler ve gayrimenkul değerlendirmeleri gibi parametrelere baktı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 10 AİLESİ VE SERVETLERİ

1) Koç Ailesi - 6 milyar dolar üzeri servet

2) Şevket Sabancı'nın Ailesi - Esas Holding - 5-6 milyar dolar servet

3) Erol Sabancı ve Ailesi - Sabancı Holding - 4-5 milyar dolar servet

4) Türkan Sabancı ve Ailesi - S. Sabancı Holding - 4-5 milyar dolar servet

5) Tara Ailesi - Enka Holding - 3-4 milyar dolar servet

6) Eczacıbaşı Ailesi - Eczacıbaşı Holding - 3-4 milyar dolar servet

7) Hüsnü Özyeğin - Fiba Holding - 3-4 milyar dolar servet

8) Murat Ülker - Kökler Holding - 2,5-3 milyar dolar servet

9) Özokur Ailesi - Üs Holding - 2,5-3 milyar dolar servet

10) Erdemoğlu Ailesi - Erdemoğlu Holding - 2,5-3 milyar dolar servet

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