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Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda yıllık yüzde 9,4 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artışla 3,3 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda yıllık yüzde 9,4 arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), nisan ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 9,4 artarak 3,3 milyon ton oldu. Üretim, ocak-nisan döneminde ise yüzde 6,3 artışla 13 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi de nisanda yıllık bazda yüzde 12 artışla 3,3 milyon tona, ocak-nisan döneminde yüzde 9,7 artışla 13,2 milyon tona çıktı.

ÇELİK ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ

Çelik ürünleri ihracatı, nisanda 2025'in aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 11,3 artışla 1,3 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 9,3 yükselişle 885,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat, ocak-nisan döneminde ise yıllık bazda miktar bakımından yüzde 3,3 azalışla 4,8 milyon tona, değer bakımından yüzde 5,5 azalışla 3,2 milyar dolara geriledi.

İthalat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 17,7 artışla 1,6 milyon ton, değer bazında yüzde 7,8 yükselişle 1,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yılın ilk 4 ayında ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 6,3 artışla 5,9 milyon ton, değer yönünden de yüzde 0,9 yükselişle 4,1 milyar dolar seviyesine çıktı.

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Geçen yılın ocak-nisan döneminde yüzde 83,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 78,1 seviyesine geriledi.

"TEDBİRLER SÜRATLE ALINMALI"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, Türk çelik sektörünün yılın ilk 4 ayında ham çelik üretiminde dünya ortalamasının üzerinde performans sergilediğine dikkati çekti.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın enerji fiyatlarının artmasına sebep olan sonuçları ile Avrupa Birliği (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'ndaki belirsizliklerin sektörü olumsuz etkilediğini belirten Yayan, "AB'nin çelik ithalatına yönelik koruma tedbirleri kapsamında attığı adımların Türk çelik sektörü üzerindeki olumsuz etkileri daha görünür hale gelmiştir. Türkiye'ye tanınması planlanan kotaların geçmiş dönemdeki oranların altında kalması ihtimali, Gümrük Birliği'nin ve STA'nın sunduğu imkanların giderek yok sayıldığına işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Yayan, kota sınırlamaları nedeniyle Türk çelik ürünlerinin Avrupa pazarına girişinin önemli ölçüde kısıtlandığını belirtti.

Buna karşılık Avrupa menşeli üreticilerin Türkiye pazarına herhangi bir kota kısıtlaması olmadan erişebilmesinin, rekabet dengesizliğini artıran bir unsur olarak ön plana çıktığını vurgulayan Yayan, şunları kaydetti:

"AB ile yürütülen görüşmelerden önümüzdeki dönemde somut sonuç alınamaması halinde çelik ürünleri ihracatımız üzerindeki baskının daha da artması beklenmektedir. Sektörün hem AB kaynaklı kısıtlamalara hem de üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen yoğun ithalata karşı korunması amacıyla ABD ve AB başta olmak üzere birçok çelik üreticisi ülkede uygulanan ticaret politikası önlemlerine benzer tedbirlerin süratle gündeme alınması önem taşımaktadır."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dış ticaret çelik
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