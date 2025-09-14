FİNANS

Türkiye'nin hamsi ihracatı 9.9 milyon dolar

2023 yılının ocak-ağustos döneminde Türkiye'den hamsi ihracatı 9.9 milyon dolara ulaştı. Belçika, en çok hamsi ihraç edilen ülke oldu.

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde yapılan hamsi ihracatı 9 milyon 942 bin 815 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den yılın 8 ayında 2 bin 86 ton hamsi ihraç edildiğini aktardı.

Bu ihracattan 9 milyon 942 bin 815 dolar kazanç elde edildi. Bu dönemde 19 ülkeye hamsi dış satımı yapıldı.

Gürdoğan, Türkiye'nin 8 aylık hamsi ihracatında Belçika'nın ilk sırada olduğunu belirtti. Belçika'ya yapılan hamsi dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 11 artış gösterdi.

Gürdoğan, Belçika'ya geçen yılın ocak-ağustos döneminde 2 milyon 835 bin 806 dolarlık hamsi ihraç edildiğini anımsattı. Bu yılın aynı döneminde ise bu rakam 3 milyon 149 bin 982 dolara ulaştı.

Belçika'nın ardından Fransa 3 milyon 6 bin 259 dolarla, Almanya ise 1 milyon 196 bin 239 dolarla takip ediyor. Gürdoğan, hamsi ihracatında pazar çeşitliliğini ve ihracat potansiyelini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

