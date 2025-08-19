FİNANS

Türkiye'nin haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Türkiye'nin haziran itibarıyla net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) eksi 329,4 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2025 dönemine ilişkin UYP verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2025 yılı 1. çeyrek dönemi sonuna göre yüzde 0,5 azalışla 362,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1 artışla 692,3 milyar dolar oldu.

Böylece, Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla yüzde 2,8 artarak eksi 329,4 milyar dolar oldu.

Dış Ticaret işlemlerinden kaynaklanan ihracat alacakları ise yüzde 5,9 artarak 56 milyar dolara çıkarken, bankaların yabancı para cinsinden varlıkları da yüzde 4 artarak 46,9 milyar dolara yükseldi.

Varlık kalemleri bir önceki çeyrek sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 3,4 artarak 69,8 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 1,7 artarak 138,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Rezerv varlıklar kalemi ise yüzde 4,2 azalarak 149,9 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler altında Hazine'nin Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) yükümlülükleri yüzde 23,4 azalarak 12,1 milyar dolar oldu. Bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi, BIST 100 endeksindeki artışa rağmen döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle, 2025 yılı 1. çeyrek dönemine göre yüzde 0,9 azalışla 204,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları kalemi yüzde 2,9 azalarak 116,7 milyar dolar seviyesine gerilerken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,4 artarak 371,2 milyar dolar seviyesine çıktı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

