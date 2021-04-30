Türkiye’nin Hepsiburada’sı her 3 işletmeden 1’ini e-ticaret ile tanıştırdı

Araştırmaya göre, pandemi döneminde işletme sayısının 2’ye katlandığı Hepsiburada platformunda 10 işletmeden 7’sinin satışları %40 arttı. Pandemi yılında Hepsiburada platformu üzerinden tüm Türkiye’den işletmelerin e-ticaret hacmi artarken en çok artış gösteren illerimiz sırasıyla Giresun, Samsun, Isparta, Kırklareli ve Çorum oldu. Ayrıca Hepsiburada’nın platformunda özel teşvikler sunduğu kadın girişimciler işlerini de katlayarak büyütmeyi başardılar. Pandemi döneminde değişen müşteri beklentileriyle durdurulamaz bir ivme kazanan e-ticaret, hem tüketicilerin hem de işletmelerin hayatında vazgeçilmez oldu. Bu büyüme ivmesinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenirken, Hepsiburada danışmanlık şirketi Deloitte ile pandemi döneminde e-ticaret ekosistemini ve Hepsiburada hizmetlerini değerlendiren bir araştırma yürüttü. Hepsiburada’nın bu dönemde aldığı aksiyonların ve hayata geçirdiği hizmetlerin sonuçlarını da somut şekilde ortaya koyan bu araştırmaya göre, Türkiye’de e-ticaret pandemi döneminde kazandığı hızla 2020 yılının ilk altı ayında geçtiğimiz yıla göre %66 oranında büyüdü ve 226 milyar TL’lik bir hacme ulaştı.

Türkiye’de pandemi döneminde tüketicilerin %84’ünün e-ticareti daha çok tercih ettiği gözlemlenirken, %45’i e-ticaret üzerinden eskiye kıyasla 1,5 kattan daha fazla alışveriş yapmaya başladıklarını ifade ediyorlar. İşletmelerin %82’si için e- ticaret siteleri baskın satış kanalına dönüşürken Hepsiburada üzerinden satış yapan işletmelerin %64’ü pandemi sonrası dönemde de e-ticaretin satışları içindeki payının artacağını öngörüyor. Hepsiburada her 5 müşterisinden 4’ünün en sık tercih ettiği e-ticaret platformu Hepsiburada e-ticaret değer zincirinin tamamı için sağladığı çözümlerle ekosistemin gelişmesine ve ticaretin dijitalleşmesine öncülük eden çalışmalarını sürdürdü. Pandemi döneminde 30’dan fazla kategoride 50 milyondan fazla ürün seçeneği ile müşterilerine kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet sağlayan Hepsiburada, ürün çeşitliliği, güvenilirliği, alışveriş deneyimini iyileştiren ve kolaylaştıran yenilikleri ile her 5 müşterisinden 4’ünün en sık tercih ettiği e-ticaret platformu konumu olarak öne çıktı.

Lojistik çözümü Hepsijet, pandemide müşterilerinin %94’üne zaman kazandırdı; Hepsiburada müşterilerinin %87’si HepsiJet ile teslimat yapılmasının alışveriş kararlarını olumlu yönde etkilediğini ifade etti. Pandemi döneminde Hepsiburada müşterilerinin memnuniyeti %17 oranında arttı. İşletmeler için ürünlerinin sipariş edilmesinden müşterilere ulaştırılmasına ve sonrasında kapıdan randevulu iade sistemine kadar çeşitli alanlarda katma değerli çözümler üreten Hepsijet, her 4 işletmeden 3’ünün diğer kargo şirketleri yerine tercihi oldu. Türkiye’nin Hepsiburadası’ndan işletmelere can suyu oldu; platformdaki işletme sayısı 2 kat arttı Hepsiburada, platform üzerinden satış yapan her 3 işletmeden 1’inin e-ticarete başladığı ilk e-ticaret sitesi olarak Türkiye e-ticaret ekosisteminin büyümesine katkı sağlıyor. Hepsiburada Türkiye’nin tüm bölgelerinde 2 kat daha fazla işletme ile hizmet verirken, en fazla büyüme gösteren şehirler Giresun, Samsun, Isparta, Kırklareli ve Çorum oldu. Hepsiburada ekosistemindeki işletmeler 1,6 milyonu doğrudan olmak üzere toplam 3,5 milyon kişinin geçimine katkı sağlıyor.

Pandemi döneminde her 10 işletmeden 7’si için fiziksel mağaza satışları azalırken Hepsiburada, platformundaki işletmelerine cansuyu oldu ve online satışlarını artırmalarına olanak sağladı. Hepsiburada üzerinden satış yapan işletmelerin e-ticaret satışlarındaki artış ortalama %40 oldu. Hepsiburada’nın Hepsiglobal hizmeti ile ihracat yapan işletmelerin %85’i daha önce satış yapmadıkları ülkelere ulaştılar. HEPSİBURADA'DAN İŞLETMELERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK ATILIMLAR Hepsiburada, pandemi döneminde müşterilerine daha kaliteli hizmetler sunmaları ve dijital dönüşümlerini hızlandırmaları için çatısı altında satış yapan işletmelere destek oldu. Ayda 200 milyonun üzerinde ziyaret sayısıyla işletmelerin görünürlüğünü artırmanın yanı sıra sunduğu pazar içgörüleri, eğitimler, e-ticaret lojistiği, kargo hizmetleri ve teknolojik altyapı ile işletmelerin Türkiye’nin tüm şehirlerinde yeni müşteriler ile buluşmalarını kolaylaştırdı. Gebze'de Akıllı Operasyon Merkezi’ne ek olarak, pandemi döneminde Ankara, İzmir, Erzurum, Diyarbakır ve Adana olmak üzere açtığı beş yeni lojistik merkezi ile ilgili ürünlerin 24 saat gibi kısa bir süre içinde müşterilerine ulaştırmasına imkân sağladı.

KADINLARIN EKONOMİYE KATILIMI VE TOPLUMSAL FAYDALAR Türkiye’nin Hepsiburada’sı; müşterilerinin, işletmelerinin ve paydaşlarının destekleri ile toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlıyor. Kamu, sivil toplum kuruluşları ve ekosisteminde bulunan işletmeler ile yaptığı iş birlikleri ve müşterilerinin sunduğu katkılar ile toplumda ihtiyaç duyan her kesimin yanında yer alıyor. Pandemi döneminde; Sağlık Bakanlığı iş birliği ile toplam 1 milyon sağlık malzemesinin sağlık çalışanlarına ulaştırılması, İçişleri Bakanlığı ve Valilikler iş birliği ile müşterilerinin de katılımıyla ihtiyaç sahiplerine Ramazan Kolisi ulaştırılması, ek istihdam paketi, Birleşmiş Markalar Derneği üyesi tekstil firmalarına ticari teşvikler gibi desteklerin olduğu birçok uygulama ve programı hayata geçirdi. Kadın girişimcilere özel oluşturduğu teşvik programı “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” ile kadın girişimcilere e-ticaret ile iş kurma veya işlerini büyütme fırsatı sunmaya devam ediyor. Pandemi döneminde kadın girişimcilere desteğini sürdüren Türkiye’nin Hepsiburada’sı, bünyesindeki kadın girişimcilerin işlerini 98 kat büyütmelerine destek oldu; kamu ve sektör iş birlikleri ile birlikte hayata geçirdiği inisiyatifleri ile 19 binden fazla kadın girişimcinin programdan faydalanmasını sağladı. Bugün Hepsiburada platformundaki kadın girişimcilerin tüm işletmeler içindeki oranı %23’e yükseldi.