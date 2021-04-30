FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye’nin Hepsiburada’sı her 3 işletmeden 1’ini e-ticaret ile tanıştırdı

Türkiye’nin Hepsiburada’sı her 3 işletmeden 1’ini e-ticaret ile tanıştırdı

30.04.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepsiburada için dünyanın en prestijli danışmanlık şirketlerinden Deloitte tarafından hazırlanan “Pandemi Döneminde Türkiye’de E-ticaret Ekosistemi ve Hepsiburada Etki Analizi” araştırması, geride bıraktığımız 1 yılda platforma dahil her 3 işletmeden 1’inin e-ticaret ile Hepsiburada sayesinde ilk kez tanıştığını ortaya çıkardı.

Türkiye’nin Hepsiburada’sı her 3 işletmeden 1’ini e-ticaret ile tanıştırdı

Araştırmaya göre, pandemi döneminde işletme sayısının 2’ye katlandığı Hepsiburada platformunda 10 işletmeden 7’sinin satışları %40 arttı.

Pandemi yılında Hepsiburada platformu üzerinden tüm Türkiye’den işletmelerin e-ticaret hacmi artarken en çok artış gösteren illerimiz sırasıyla Giresun, Samsun, Isparta, Kırklareli ve Çorum oldu. Ayrıca Hepsiburada’nın platformunda özel teşvikler sunduğu kadın girişimciler işlerini de katlayarak büyütmeyi başardılar.

Pandemi döneminde değişen müşteri beklentileriyle durdurulamaz bir ivme kazanan e-ticaret, hem tüketicilerin hem de işletmelerin hayatında vazgeçilmez oldu. Bu büyüme ivmesinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenirken, Hepsiburada danışmanlık şirketi Deloitte ile pandemi döneminde e-ticaret ekosistemini ve Hepsiburada hizmetlerini değerlendiren bir araştırma yürüttü. Hepsiburada’nın bu dönemde aldığı aksiyonların ve hayata geçirdiği hizmetlerin sonuçlarını da somut şekilde ortaya koyan bu araştırmaya göre, Türkiye’de e-ticaret pandemi döneminde kazandığı hızla 2020 yılının ilk altı ayında geçtiğimiz yıla göre %66 oranında büyüdü ve 226 milyar TL’lik bir hacme ulaştı.

HB_Deloitte_Etki_Arastirmasi

Türkiye’de pandemi döneminde tüketicilerin %84’ünün e-ticareti daha çok tercih ettiği gözlemlenirken, %45’i e-ticaret üzerinden eskiye kıyasla 1,5 kattan daha fazla alışveriş yapmaya başladıklarını ifade ediyorlar. İşletmelerin %82’si için e- ticaret siteleri baskın satış kanalına dönüşürken Hepsiburada üzerinden satış yapan işletmelerin %64’ü pandemi sonrası dönemde de e-ticaretin satışları içindeki payının artacağını öngörüyor.

Hepsiburada her 5 müşterisinden 4’ünün en sık tercih ettiği e-ticaret platformu

Hepsiburada e-ticaret değer zincirinin tamamı için sağladığı çözümlerle ekosistemin gelişmesine ve ticaretin dijitalleşmesine öncülük eden çalışmalarını sürdürdü. Pandemi döneminde 30’dan fazla kategoride 50 milyondan fazla ürün seçeneği ile müşterilerine kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet sağlayan Hepsiburada, ürün çeşitliliği, güvenilirliği, alışveriş deneyimini iyileştiren ve kolaylaştıran yenilikleri ile her 5 müşterisinden 4’ünün en sık tercih ettiği e-ticaret platformu konumu olarak öne çıktı.

Lojistik çözümü Hepsijet, pandemide müşterilerinin %94’üne zaman kazandırdı; Hepsiburada müşterilerinin %87’si HepsiJet ile teslimat yapılmasının alışveriş kararlarını olumlu yönde etkilediğini ifade etti. Pandemi döneminde Hepsiburada müşterilerinin memnuniyeti %17 oranında arttı. İşletmeler için ürünlerinin sipariş edilmesinden müşterilere ulaştırılmasına ve sonrasında kapıdan randevulu iade sistemine kadar çeşitli alanlarda katma değerli çözümler üreten Hepsijet, her 4 işletmeden 3’ünün diğer kargo şirketleri yerine tercihi oldu.

Türkiye’nin Hepsiburadası’ndan işletmelere can suyu oldu; platformdaki işletme sayısı 2 kat arttı

Hepsiburada, platform üzerinden satış yapan her 3 işletmeden 1’inin e-ticarete başladığı ilk e-ticaret sitesi olarak Türkiye e-ticaret ekosisteminin büyümesine katkı sağlıyor. Hepsiburada Türkiye’nin tüm bölgelerinde 2 kat daha fazla işletme ile hizmet verirken, en fazla büyüme gösteren şehirler Giresun, Samsun, Isparta, Kırklareli ve Çorum oldu. Hepsiburada ekosistemindeki işletmeler 1,6 milyonu doğrudan olmak üzere toplam 3,5 milyon kişinin geçimine katkı sağlıyor.

Pandemi döneminde her 10 işletmeden 7’si için fiziksel mağaza satışları azalırken Hepsiburada, platformundaki işletmelerine cansuyu oldu ve online satışlarını artırmalarına olanak sağladı. Hepsiburada üzerinden satış yapan işletmelerin e-ticaret satışlarındaki artış ortalama %40 oldu.

Hepsiburada’nın Hepsiglobal hizmeti ile ihracat yapan işletmelerin %85’i daha önce satış yapmadıkları ülkelere ulaştılar.

HEPSİBURADA'DAN İŞLETMELERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK ATILIMLAR

Hepsiburada, pandemi döneminde müşterilerine daha kaliteli hizmetler sunmaları ve dijital dönüşümlerini hızlandırmaları için çatısı altında satış yapan işletmelere destek oldu. Ayda 200 milyonun üzerinde ziyaret sayısıyla işletmelerin görünürlüğünü artırmanın yanı sıra sunduğu pazar içgörüleri, eğitimler, e-ticaret lojistiği, kargo hizmetleri ve teknolojik altyapı ile işletmelerin Türkiye’nin tüm şehirlerinde yeni müşteriler ile buluşmalarını kolaylaştırdı. Gebze'de Akıllı Operasyon Merkezi’ne ek olarak, pandemi döneminde Ankara, İzmir, Erzurum, Diyarbakır ve Adana olmak üzere açtığı beş yeni lojistik merkezi ile ilgili ürünlerin 24 saat gibi kısa bir süre içinde müşterilerine ulaştırmasına imkân sağladı.

KADINLARIN EKONOMİYE KATILIMI VE TOPLUMSAL FAYDALAR

Türkiye’nin Hepsiburada’sı; müşterilerinin, işletmelerinin ve paydaşlarının destekleri ile toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlıyor. Kamu, sivil toplum kuruluşları ve ekosisteminde bulunan işletmeler ile yaptığı iş birlikleri ve müşterilerinin sunduğu katkılar ile toplumda ihtiyaç duyan her kesimin yanında yer alıyor. Pandemi döneminde; Sağlık Bakanlığı iş birliği ile toplam 1 milyon sağlık malzemesinin sağlık çalışanlarına ulaştırılması, İçişleri Bakanlığı ve Valilikler iş birliği ile müşterilerinin de katılımıyla ihtiyaç sahiplerine Ramazan Kolisi ulaştırılması, ek istihdam paketi, Birleşmiş Markalar Derneği üyesi tekstil firmalarına ticari teşvikler gibi desteklerin olduğu birçok uygulama ve programı hayata geçirdi.

Kadın girişimcilere özel oluşturduğu teşvik programı “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” ile kadın girişimcilere e-ticaret ile iş kurma veya işlerini büyütme fırsatı sunmaya devam ediyor. Pandemi döneminde kadın girişimcilere desteğini sürdüren Türkiye’nin Hepsiburada’sı, bünyesindeki kadın girişimcilerin işlerini 98 kat büyütmelerine destek oldu; kamu ve sektör iş birlikleri ile birlikte hayata geçirdiği inisiyatifleri ile 19 binden fazla kadın girişimcinin programdan faydalanmasını sağladı. Bugün Hepsiburada platformundaki kadın girişimcilerin tüm işletmeler içindeki oranı %23’e yükseldi.

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Türkiye’nin Hepsiburadası olarak pandemi döneminde de ekosistemlerindeki tüm paydaşların e-ticaret deneyimini iyileştirmek için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: "Bölgenin lider “teknoloji platformu” olma vizyonuyla ve müşteri deneyimini merkeze alan bir felsefeyle çalışıyoruz. Amacımız, Türkiye’nin tek yerli e-ticaret markası olarak Hindistan’ın batısıyla Almanya’nın doğusu arasında kalan geniş coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi olmak.

İstanbul’dan 4 saat uçak mesafesinde yer alan 1 milyar müşteriye hitap eden dev bir ekosistem olmak için çalışıyoruz. Hedefimiz, bu topraklardan bir teknoloji gücü ve uluslararası bir başarı hikâyesi çıkararak ülkemizi gururlandırmak. Bu araştırma sonuçları bize doğru yolda olduğumuzu gösterirken, daha yüksek hedeflere ulaşmada büyük bir güç ve motivasyon verdi. Hizmet kalitemizi ve sektörü daha da ileriye taşıyacak inovatif ürün, servis ve yatırımlarla müşterilerimiz, platformumuzdaki işletmeler, ülke ekonomimiz ve tüm paydaşlarımız için değer üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz.”

Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Hakan Göl ise şunları dile getirdi:

"Araştırmayı e-ticaretteki dönüşüm ve tercihleri somut şekilde ortaya koyması açısından çok önemli buluyorum ve e-ticarete girmek isteyen işletmeler için önemli ipuçları barındırdığını düşünüyorum. Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformlarından Hepsiburada’nın uygulamalarının birçok firma için yol gösterici olacağına inanıyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHalil Sezai: Hapishane iyi geldiHalil Sezai: Hapishane iyi geldi
Tacize göz yuman işveren şimdi yandı!Tacize göz yuman işveren şimdi yandı!
Asgari ücret artışı Ocak ayı maaşına yansıyacak mı?Asgari ücret artışı Ocak ayı maaşına yansıyacak mı?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi hepsiburada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Canlı yayında kırmızı kart gerçeğini açıkladı

Canlı yayında kırmızı kart gerçeğini açıkladı

Emre Belözoğlu'na olay gönderme

Emre Belözoğlu'na olay gönderme

Jose Mourinho The Sun'da köşe yazacak

Jose Mourinho The Sun'da köşe yazacak

Fenerbahçe'den maç tekrarı başvurusu

Fenerbahçe'den maç tekrarı başvurusu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tam kapanmada esnafa gelir, kira ve ciro kaybı desteği verilecek

Tam kapanmada esnafa gelir, kira ve ciro kaybı desteği verilecek

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

İstiridye mantarı üreticisine günlük 5 bin TL kazandırıyor

İstifa eden işçiye kötü haber

İstifa eden işçiye kötü haber

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.