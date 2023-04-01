Türkiye’nin ilk uzay yolcusu olmak için başvurmuştu! Vanlı astronot adayı KDK'nın kapısını çaldı: ‘Neden elendim?’

Türkiye’nin uzay yolculuğundaki kritik isimlerinin belirlenmesi için binlerce başvuru yapılmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek ilk Türk için adayların belli olduğunu açıklamıştı. Henüz isim netleşmezken, nihai sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Ancak ilk Türk astronot olmak için başvuran ve son 16 arasına kaldıktan sonra elenen Vanlı aday, elenme gerekçesi bildirilmediği için Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. KDK, konuyu incelemeye aldı.

SEÇİM SÜRECİNİN DOĞRU OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

KDK'ya başvuran astronot adayı, neden elendiği konusunda kendisine hiçbir gerekçe belirtilmediğini bildirdi. İlgili yerlere başvurduğunu; ancak kurumlar tarafından herhangi bir eylemde bulunulmadığını belirtti. Son 16 aday içinde akademik birikim, bilim iletişimi ve fiziksel testler açısından en iyilerden biri olduğunu öne süren aday, son 8’e kalan her kişinin, tüm testler dikkate alındığında, kendisinden daha iyi olmak zorunda olduğunu; ancak durumun böyle olmadığını iddia etti. Vanlı aday, astronotluk seçim sürecinde adayların doğru bir şekilde psikolojik düzeylerinin, takım çalışması ve iletişim yeteneklerinin ölçüldüğü bir psikolojik eleme sürecinin yapılmadığını öne sürdü.

KDK’DAN ŞİKAYET ÜZERE İNCELEME

Aday, elenmesine ilişkin kararın gerekçesinin kendisine bildirilmesini, diğer adaylardan ne yönde ve ne şekilde eksikliğinin bulunduğunu veya diğer adayların ne yönde kendisinden daha iyi olduğuna dair hususların tarafına bildirilmesini KDK'dan talep etti. KDK ise konuyu incelemeye aldı. (DHA)



