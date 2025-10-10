Türkiye'nin inşa tecrübesi Cenevre'de övgü aldı! Bakan Kurum tecrübelerini anlattı: 'Takdire şayan'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cenevre’de ülkelerin hükümet temsilcileri ile bir araya geldi Bakan Kurum, Türkiye’nin inşa ve sürdürülebilir şehircilik alanındaki tecrübesini anlattı.

Bakan Kurum'un konuşmalarında öne çıkanlar şu şekilde:



“Türkiye sadece barınma politikası olarak bu sürece bakmıyor. Aynı zamanda afetlere dirençli şehirciliğin, erişilebilir barınma imkanlarının, yeşil, akıllı, iklim değişikliğine uyumlu, bölgesel ihtiyaçları karşılayan ve yalnızca ülke ölçeğinde değil, uluslararası alanda da bir devletin sosyal konut üretiminde nasıl ana aktör olabileceğini gösteren önemli bir örnek olduğunu düşünüyoruz” dedi. Bakan Kurum, deprem bölgesindeki inşa seferberliği için de “Tüm ülkeler için afet yönetimi deneyiminde ender rastlanan bir hız ve kapsam örneği sunuyoruz. Gerek Ukrayna'da gerek Filistin'de gerek Suriye'de ve başka ülkelerde de bu deneyimi paylaşmaya hazır olduğumuzu burada bir kez daha ifade ettik” dedi. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Direktörü Tatiana Molcean ise Türkiye’nin çalışmalarından çok etkilendiğini belirterek, “Türkiye’ye duyduğum takdiri bir kez daha dile getirmek isterim. Türkiye’nin sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı gerçekten takdire şayandır”