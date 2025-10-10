Türkiye'nin konuştuğu 'altın' kararı: "Satışı yasaklanmadı" 'İmitasyon' uygulamasında dikkat çeken detayı açıkladı

Kütahya'da sahte altın kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışılması şikayetleri nedeniyle "imitasyon altın" satışı valilik kararıyla kentte yasaklandı. Yeni kararla imitasyon takılarda artık ’demo’ ibaresi bulundurmak zorunlu hale geldi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kütahya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Eğce, kararın Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti. Kütahya Valisi Musa Işın da yasak kararıyla ilgili açıklama yaptı.

"HALA SATIŞI VAR AMA ÜZERİNDE 'DEMO' YAZACAK"

Kütahya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Eğce, kararın sahte altınlarla yaşanan karışıklıkların önüne geçmek için önemli bir adım olduğunu belirtti. Başkan Eğce, "Valiliğin almış olduğu bir karar var. İmitasyon takılarda, yani ziynet grubu dediğimiz çeyrek, yarım, gram, tam gibi ürünlerde görünür şekilde demo ibaresi olmak zorunda. Aynı durum bilezikli ve kaplama ürünler için de geçerli. İmitasyona yasak gelmedi, hala satışı var ama üzerinde demo olarak yazacak" dedi.

"SAHTE ALTINLAR PİYASADA ÇOK ARTTI"

Kararın hem vatandaş hem de kuyumcular açısından güveni artıracağını ifade eden Eğce, "Bu güzel bir karar çünkü biz güvenimizle öndeyiz. Sahte altınlar piyasada çok arttı. Müşteri aslında anlayabilir ama bizim kutumuzdan çıktığı için bazen biz suçlu olabiliyoruz. Hiçbir kuyumcumuz sahte takı satmaz ancak bazen evde veya dükkanda değişim yaşanıyor. Bu da bizim başımızı ağrıtıyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE’DE BİR İLK OLDU"

Konunun Kütahya Emniyeti ile ortak çalışılarak sunulduğunu ve valiliğin bu konuda hızlı bir şekilde karar aldığını vurgulayan Başkan Ali Eğce, "Emniyetin de bu konuda çok başı ağrımıştı. Emniyetle iş birliği yapıp sayın valimize sunduk, valimiz de sağ olsun bizi kırmadı ve böyle bir karar aldı. Türkiye’de bir ilk oldu. Bu uygulamanın, diğer illere de örnek olmasını bekliyoruz" dedi.

VALİ IŞIN: "VATANDAŞIMIZ VE KUYUMCU ESNAFININ MAĞDURİYETİNİ GİDERMİŞ OLACAĞIZ"

Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği yöneticilerini makamında kabul eden Işın, yaptığı açıklamada, imitasyon altınlarla artan dolandırıcılık olaylarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı rapor doğrultusunda yasaklama kararının alındığını kaydetti. İmitasyon altın satışının yaygınlaşmadan önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Işın, şöyle konuştu:

"İmitasyon altınlara 'demo' ya da benzer bir ifade yazılması zorunluluğu getirdik. İmitasyon ürünlerin altınmış gibi satılmaya çalışılması son derece tehlikelidir. Bu durum kuyumcularımızı da zan altına bırakmaktadır. Burada hem vatandaşımız hem de esnafımız mağdur oluyordu. İmitasyon altınların satışının yasaklanmasıyla vatandaşımız ve kuyumcu esnafının mağduriyetini gidermiş olacağız. İnşallah bu karar Türkiye genelinde de yaygınlaşır ve mağduriyetlerin önüne geçilmiş olur."

Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce de ülke genelindeki kuyumcuların imitasyon altın satışından dolayı mağdur olduğunu dile getirerek, Kütahya Valiliğinin "demo" ibresi bulunmayan imitasyon altınların satışının yasaklanmasına ilişkin kararı çok olumlu bulduklarını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Kütahya'da imitasyon altınların dolandırıcılık amaçlı kullanılması nedeniyle kuyumcu esnafı ve vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek konuyla ilgili rapor hazırladı.

İmitasyon olarak satılan çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gremse olarak bilinen altınlar ile imitasyon ve ayarı düşük bilezikler kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışıldığı şikayetleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek rapor hazırladı.

Kütahya Valiliği de bu rapor doğrultusunda il genelinde "demo, imitasyon ya da gerçek değildir" ibaresi bulunmayan ürünlerin satışını yasakladı.

Valiliğin aldığı karar imitasyon altın satışı yapılan iş yerlerine tebliğ edilirken, karara uymayanlar işletmelere 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

(AA-İHA)