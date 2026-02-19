FİNANS

Türkiye'nin lojistik kapısı İzmit Körfezi'ne geçen yıl 9 bin 206 gemi uğradı

Türkiye'nin sanayi merkezlerinden Kocaeli'de üretilen malların dünya pazarına ulaşmasında önemli rol oynayan İzmit Körfezi'ne geçen yıl 9 bin 206 gemi uğradı.

İzmit Körfezi, antik çağlardan bu yana ticaret yolları üzerinde stratejik bir merkez olma özelliğini koruyor.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) en son 2024 yılına ilişkin açıklanan deniz taşımacılığı verileri, elleçlenen yüklerin brüt ağırlığı bakımından Rotterdam, Antwerp-Bruges ve Hamburg'dan sonra İzmit Körfezi'nin Avrupa'nın en büyük dördüncü deniz lojistik merkezi konumunda yer aldığını ortaya koyuyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, Marmara Denizi'nin doğu ucundaki İzmit Körfezi'ndeki limanlara geçen yıl 9 bin 206 gemi yanaştı.

Körfeze uğrayan gemilerin ağırlığı ise bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artışla 181 milyon 355 bin grostona ulaştı. Bu tablo, Kocaeli'deki limanların daha büyük tonajlı gemiler açısından cazibesinin arttığına işaret ediyor.

Gemi trafiği bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artan İzmit Körfezi, 2025'te ülkede en fazla geminin uğradığı liman sahası oldu. İzmit Körfezi, geçen yıl Türk limanlarına yanaşan 62 bin 656 geminin yaklaşık yüzde 15'ini ağırladı.

Aliağa Liman Bölgesi 6 bin 224 gemiyle ikinci sırada yer alırken, bunu 4 bin 194 gemiyle Ambarlı, 4 bin 175 gemiyle İskenderun, 3 bin 924 gemiyle Mersin liman sahası takip etti.

YAKLAŞIK 84 MİLYON TON YÜK ELLEÇLENDİ!

Kocaeli Liman Başkanlığının yetki sahasında bulunan İzmit Körfezi'ndeki limanlarda geçen yıl elleçlenen yüklerin brüt ağırlığı 2024'le aynı seviyede gerçekleşerek 83 milyon 939 bin ton oldu.

Geçen yıl Kocaeli limanlarında elleçlenen yüklerin 69 milyon 352 bin tonluk kısmını yurt dışı yükleri oluştururken 11 milyon 752 bin tonu kabotaj, 2 milyon 835 bin tonu da transit yükler olarak kayıtlara geçti.

Bölge limanlarında elleçlenen toplam konteyner hacmi ise 2 milyon 505 bin TEU olarak gerçekleşti. Bunun 2 milyon 200 bin TEU'luk kısmını yurt dışı taşımaları oluşturdu.

KOCAELİ BAĞLANTILI RO-RO HATLARINDA ARAÇ TRAFİĞİ 4 KAT ARTTI!

Kocaeli'nin yurt dışı bağlantılı düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısında 2025 yılında belirgin artış yaşandı. Kocaeli çıkışlı Ro-Ro hatlarında geçen yıl toplam 3 bin 262 araç taşınırken bunun 1907'sini yurt dışına giden araçlar oluşturdu. Kocaeli bağlantılı Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısı 2025'te bir önceki yıla göre yaklaşık dört kat artış gösterdi.

Hat bazında bakıldığında, en fazla araç Kocaeli-Koper hattında taşındı. Bu hatta 2025'te 1497 araç taşınırken bunu 1111 araçla Kocaeli-Valensiya hattı izledi. Kocaeli-Barselona hattında 310 araç taşınırken Kocaeli-Anvers hattında 228, Kocaeli-Pire hattında ise 116 araç taşındı.

Koper hattında taşınan araçların 1472'sini giden araçlar oluştururken Valensiya hattında taşınan araçların tamamı gelen araçlardan oluştu. Barselona hattında 307, Anvers hattında 207 ve Pire hattında 107 araç giden araç olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

