FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'nin makarna ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 arttı

Türkiye'nin ocak-mart döneminde yaptığı makarna ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 228 milyon 475 bin dolara ulaştı.

Türkiye'nin makarna ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 arttı
AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde 378 bin 741 ton makarna ihracatından 228 milyon 475 bin dolar gelir elde edildi.

Türk ihracatçılar, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını değerde yüzde 7, miktarda ise yüzde 11,5 artırdı.

En fazla makarna ihracatı 36 milyon 315 bin dolarla Somali'ye yapılırken Irak 22 milyon 686 bin dolarla ikinci, Gana ise 21 milyon 514 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

DÜNYA MAKARNA TİCARETİNİN YÜZDE 25'İ TÜRKİYE'DE

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, sektörün yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağladığını ve yıllık 2 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin dünya makarna ticaretinde tonaj bazında yüzde 25 paya sahip olduğunu ifade eden Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın farklı bölgelerindeki talep ve kalite standartlarına yanıt verebilecek üretim esnekliğine sahip sektörümüz, ihracat hacmini korurken birim değerini de artırabilecek olgunluktadır. Bugün geldiğimiz noktada, küresel makarna ithalatının yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştiren ABD, Japonya ve Almanya gibi önde gelen pazarlara en fazla makarna tedarik eden ilk 5 ülke arasında yer almamız, üretim kalitemizin en somut göstergesidir."

Ahmet Tiryakioğlu, Uzak Doğu pazarlarında karşılaşılan vergi dezavantajlarının giderilmesi ve Avrupa Birliği'ndeki kota limitlerinin sektörün potansiyeline uygun şekilde güncellenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
makarna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.