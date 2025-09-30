FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'nin mobilya devi iflas etti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Bazı şirketlerden iflas ile ilgili haberler gelirken son olarak Derince'de faaliyet gösteren mobilya devi Pramo Mobilya A.Ş. de eklendi. Pramo Mobilya A.Ş. mali darboğazdan çıkamayarak iflas etti. İflas ile birlikte yüzlerce çalışanın işsiz kalması bekleniyor.

Türkiye'nin mobilya devi iflas etti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Cansu Akalp

Kocaeli'nin Derince ilçesinde faaliyet gösteren ve mobilya sektörünün köklü markalarından biri olan Pramo Mobilya A.Ş. için mahkemeden iflas kararı çıktı.

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında, şirketin iflasına hükmedildi. Kararla birlikte tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserinin görevi de sona erdi.

FİRMA LÜKS SEGMENTTEKİ ÜRÜNLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Uzun yıllar boyunca modern ve dayanıklı mobilya üretimiyle tanınan Pramo Mobilya, akıllı fabrika altyapısı sayesinde yalnızca yurt içine değil, farklı ülkelere de ihracat yapıyordu.

Firma özellikle lüks segmentteki estetik ve uzun ömürlü ürünleriyle dikkat çekiyor, üretimde sağlık ve kalite standartlarını ön planda tuttuğunu vurguluyordu.

MOBİLYA DEVİ RESMEN İFLAS ETTİ

Mobilya sektöründe önemli bir marka olan Pramo Mobilya'nın iflası, sektör için kayda değer bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu durum, piyasanın kırılgan yapısını da bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dar gelirliler için 2 farklı konut türü! 'Deprem riski' detayı...Dar gelirliler için 2 farklı konut türü! 'Deprem riski' detayı...
Biri 1 günde üretilirken... Değerini bilen 1 sene bekleyip satın alıyorBiri 1 günde üretilirken... Değerini bilen 1 sene bekleyip satın alıyor

Anahtar Kelimeler:
mobilya dev,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.