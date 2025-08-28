FİNANS

Türkiye'nin petrol ithalatı haziranda yüzde 5,9 arttı

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 4 milyon 613 bin 455 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) hazirana ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yaklaşık yüzde 2,9 artarak 2 milyon 922 bin 327 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yaklaşık yüzde 5,2 artarak 1 milyon 206 bin 387 tona çıktı. İthalatın kalan kısmını, fuel oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 4 milyon 613 bin 455 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 957 bin 734 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 411 bin 790 tonla Kazakistan ve 365 bin 410 tonla Irak izledi.

Yurt içi benzin satışları haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 artarak 525 bin 757 tona çıktı, motorin satışları da yüzde 1,4 artarak 2 milyon 346 bin 43 tona yükseldi.

Toplam petrol ürünleri satışları da yüzde 3,5 artarak 3 milyon 14 bin 205 ton olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 14 ARTTI

Aynı dönemde Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı yüzde 22,3 artışla 576 bin 606 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 82,5 artışla 290 bin 899 ton ve denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 23,1 artışla 185 bin 185 ton oldu.

Benzin türleri ihracatı ise yüzde 58,5 azalarak 12 bin 468 tona geriledi.

Petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 14 artışla 1 milyon 460 bin 661 tona yükseldi.

Motorin türleri üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,4 artışla 1 milyon 403 bin 873 ton olarak kaydedilirken, havacılık yakıtları üretimi yüzde 10,2 artışla 625 bin 559 ton ve denizcilik yakıtları üretimi yüzde 7,6 artışla 186 bin 165 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan, benzin türleri üretimi yüzde 11,8 azalışla 434 bin 828 ton olarak gerçekleşti.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 7,3 artışla 3 milyon 458 bin 24 ton olarak kayıtlara geçti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

