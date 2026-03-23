Türkiye'nin petrol ithalatı ocakta yüzde 2 azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalarak 3 milyon 706 bin 358 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ocak ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 12,8 artarak 2 milyon 665 bin 385 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı ise yüzde 25,2 azalarak 722 bin 721 tona düştü. İthalatın kalan kısmını, benzin ve fuel-oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 840 bin 312 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 518 bin 931 tonla Irak ve 335 bin 525 tonla Suudi Arabistan izledi.

Yurt içi benzin satışları ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,1 artarak 428 bin 812 tona yükseldi. Petrol ürünleri satışları yüzde 0,7 artarak 2 milyon 428 bin 286 ton, motorin satışları yüzde 1,7 azalarak 1 milyon 861 bin 387 ton olarak kayıtlara geçti.

PETROL PİYASASINDA İHRACAT YÜZDE 26,8 AZALDI

Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 26,8 düşüşle 1 milyon 69 bin 949 tona geriledi.

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı yüzde 7,9 artarak 452 bin 986 tona çıkarken, motorin türleri ihracatı yüzde 78,9 azalarak 120 bin 307 ton oldu.

Denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 61,8 düşerek 55 bin 823 ton ve benzin türleri ihracatı yüzde 8,7 azalarak 39 bin 842 ton oldu.

RAFİNERİ PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ YÜZDE 13,6 ARTTI

Aynı dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 13,6 artışla 3 milyon 252 bin 806 ton olarak kayıtlara geçti.

Havacılık yakıtları üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,6 artarak 511 bin 781 ton, benzin türleri üretimi yüzde 12,8 yükselerek 473 bin 17 tona çıktı. Motorin türleri üretimi ise yüzde 7 düşerek 1 milyon 359 bin 11 ton oldu.
Kaynak: AA

