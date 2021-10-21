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Türkiye son 20 yılda ihracatını 6 kattan fazla artırdı

21.10.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını duyururken ülkenin ihracatı da 20 yılda 6 kattan fazla artmış oldu.

Türkiye son 20 yılda ihracatını 6 kattan fazla artırdı

Türkiye, son 40 yılda ihracatındaki artışı sürdürerek dünya ticaretindeki konumunu sağlamlaştırdı.

Ülke, 1980 yılında dünya ihracatı 2 trilyon dolar iken 2,9 milyar dolar dış satımla dünya ihracatından yüzde 0,14 pay almıştı.

6 KATTAN FAZLA ARTTI

2000 yılına gelindiğinde ise dünya ihracatı 6,5 trilyon dolara çıkarken Türkiye'nin ihracatı 27,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay yüzde 0,43 seviyesine ulaştı.

Türkiye, 2020 yılında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomisindeki olumsuz etkilerine rağmen dünya ihracatından aldığı payı artırmayı sürdürdü. Ülke, 169,6 milyar dolarlık ihracatla 17,6 trilyon dolarlık dünya ihracatından aldığı payı rekor bir düzey olan yüzde 0,96'ya çıkardı.

Bu yıl da Türk ihraç ürünleri dünya ticaretindeki ağırlığını güçlü şekilde artırmaya devam etti. Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) 2021 yılı ikinci çeyrek istatistiklerine göre yıllıklandırılmış (12 aylık) dünya ihracatı 19,8 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin ihracatı ise aynı dönemde 199,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye, bu dönemde dünya ihracatı içindeki payını tarihinde ilk defa yüzde 1 seviyesinin üzerine çıkararak yüzde 1,01'e yükseltti.

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Türkiye, 2001 yılında 6,2 trilyon dolar olan dünya ihracatından, 31,3 milyar dolarla yüzde 0,51 pay alırken son 20 yılda ihracatını 6 kattan fazla artırmış oldu.

Yıllıklandırılmış ihracat temmuz ayında 201 milyar dolar, ağustosta 207,4 milyar dolar ve eylülde 212,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracattaki bu ivmenin devamı ile 2021 yılı Orta Vadeli Program tahmini olan 211 milyar doların aşılması bekleniyor. Türkiye'nin eylül ayı ihracatı 20,8 milyar dolar, 9 aylık ihracatı ise 161 milyar dolar olmuştu.

Öte yandan, Türkiye, 15 Ekim'de 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bir günde elde edilen bu ihracat rakamı, Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği yıllık ihracata ve 1990'da gerçekleştirdiği aylık ihracata karşılık geliyor.

Türkiye'nin ekim ayı ihracat rakamlarının da 2 Kasım'da Ticaret Bakanı Muş tarafından açıklanması bekleniyor.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktını belirtirken, "Bu rakam 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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