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"Türkiye uluslararası yatırımların merkezi olacak"

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.09.2024 13:37
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Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişi temmuz ayı itibarıyla 5,9 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte en fazla yatırım ise Almanya, Hollanda ve ABD’den geldi. Konuya ilişkin BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, açıklamalarda bulundu.

"Türkiye uluslararası yatırımların merkezi olacak"

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, "Ülkemiz, stratejik konumu ve güçlü yatırım ortamı ile yatırımcılar için öne çıkan küresel bir destinasyon konumunda. Temmuz ayı itibariyle ülkemize gelen 5,9 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım bu başarının en somut göstergesidir" dedi.

Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişi temmuz ayı itibariyle 5,9 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte en fazla yatırım ise Almanya, Hollanda ve ABD’den geldi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, Türkiye’nin, AB ülkeleri arasında en çok uluslararası doğrudan yatırım çekerek istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü belirterek, "Ülkemiz, stratejik konumu ve güçlü yatırım ortamı ile yatırımcılar için öne çıkan küresel bir destinasyon konumunda. Temmuz ayı itibariyle ülkemize gelen 5,9 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım bu başarının en somut göstergesidir. Son 10 yılı baza aldığımızda Türkiye’nin, Orta Doğu, Orta ve Doğu Avrupa ile Kuzey Afrika’yı kapsayan bölgede özellikle imalat sektöründeki yatırımlarda lider pozisyonda olduğunu görüyoruz. Eminim ki ülkemiz çok yakında fintech alanında aldığı yatırımlarla da uluslararası yatırımların merkezi olacaktır” diye konuştu.

”Fintech alanında teknolojik dönüşümü hızlandıran yatırımlar gelecek”

Türkiye’nin emin adımlarla doğru yolda ilerlediğini ifade eden Dr. Erkan Kork, "Türkiye, 2024 yılında Fitch Ratings, Moody’s ve S&P Global’den not artışı alan tek ülke oldu. Yatırımlar bu olumlu gelişmelere paralel olarak artmaya devam edecek. Mevcut yatırımcıların ülkemize olan güvenleri ve ülkemizdeki yatırımları sonucu elde ettikleri olumlu deneyimler, aynı ülkeden ve bölgeden diğer firmaların da ilgi göstermesini sağlıyor. 2024 yılının ağustos ayı itibariyle 16 fintech şirketine 182 milyon dolar yatırım gerçekleşti. Bu veriler tüm zamanların rekoru anlamına geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uygulanan programlarla ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in kararlı duruşuyla özellikle fintech alanında teknolojik dönüşümü hızlandıran ve rekabetçiliği üst düzeye çıkaran uluslararası doğrudan yatırımların ülkemize geleceğini düşünüyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
banka yatırım
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