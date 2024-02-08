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Türkiye Varlık Fonu'nun tahvil ihracına büyük talep

08.02.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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Türkiye Varlık Fonu'nun tahvil ihracına 7 milyar doların üzerinde talep geldi. Nihai getiri gün sonunda belli olacak.

Türkiye Varlık Fonu'nun tahvil ihracına büyük talep

Türkiye Varlık Fonu, 5-6 Şubat'ta Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmeleri takiben 7 Şubat'ta uluslararası piyasalarda tahvil ihracına çıktı.

Amerika dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S yapısında olan 5 yıl vadeli işlemin başlangıç fiyatı yüzde 9,125 oldu.

İşlem, açılışın hemen ardından yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve tahvil ihracına 7 milyar doların üzerinde talep geldi. Peş peşe yapılan iki fiyat revizyonu sonrası getiri oranı yüzde 8,375'e çekildi.

Tahvil ihracına ilgi, uluslararası piyasaların Türk ekonomisine ve yeni ekonomi politikalarına duyduğu güveni bir kez daha kanıtladı. Yatırımcıların talepleri sürüyor. İşlemin nihai getiri oranı gün sonunda belli olacak.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Varlık Fonu Tahvil
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