TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
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30/01 10:00 Motorlu Kara Taşıtları
31/01 10:00 Dış ticaret dengesi
31/01 10:00 Turizm gelirleri
31/01 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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TSİ 30 OCAK PERŞEMBE
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13:00 Euro bölgesi işsizlik
15:00 BoE politika faizi
16:30 ABD GSYH
16:30 ABD çekirdek GSYH
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
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TSİ 31 OCAK CUMA
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13:00 Euro bölgesi TÜFE
13:00 Euro bölgesi GSYH
16:30 ABD kişisel gelirler
16:30 ABD kişisel harcamalar
16:30 ABD çekirdek PCE
17:45 ABD Chicago PMI
18:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi
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