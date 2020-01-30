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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 09:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30/01  10:00     Motorlu Kara Taşıtları 31/01  10:00     Dış ticaret dengesi 31/01  10:00     Turizm gelirleri 31/01  11:00     Giriş çıkış yapanlar -------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         30 OCAK PERŞEMBE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13:00      Euro bölgesi işsizlik 15:00      BoE politika faizi 16:30      ABD GSYH 16:30      ABD çekirdek GSYH 16:30      ABD işsizlik maaş başvuruları -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TSİ         31 OCAK CUMA -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13:00      Euro bölgesi TÜFE 13:00      Euro bölgesi GSYH 16:30      ABD kişisel gelirler 16:30      ABD kişisel harcamalar 16:30      ABD çekirdek PCE 17:45      ABD Chicago PMI 18:00      ABD Mich.

TÜRKİYE
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30/01 10:00 Motorlu Kara Taşıtları
31/01 10:00 Dış ticaret dengesi
31/01 10:00 Turizm gelirleri
31/01 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA
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TSİ 30 OCAK PERŞEMBE
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13:00 Euro bölgesi işsizlik
15:00 BoE politika faizi
16:30 ABD GSYH
16:30 ABD çekirdek GSYH
16:30 ABD işsizlik maaş başvuruları
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TSİ 31 OCAK CUMA
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13:00 Euro bölgesi TÜFE
13:00 Euro bölgesi GSYH
16:30 ABD kişisel gelirler
16:30 ABD kişisel harcamalar
16:30 ABD çekirdek PCE
17:45 ABD Chicago PMI
18:00 ABD Mich. tüketici güven endeksi

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