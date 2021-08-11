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Türkiye'ye bu 6 ülkeden gelenlere karantina oteli şartı

11.08.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye’ye gelen ve son 14 gün içinde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan yolcular belirlenen otellerde karantina altına alınacak. Havalimanı transfer ve otel masraflarını yolcular kendisini karşılarken, otellerin fiyatı kişi başı günlük bin 600 TL olarak belirlendi.

Türkiye'ye bu 6 ülkeden gelenlere karantina oteli şartı

Salgın önlemleri kapsamında Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen yolcuların Türkiye’ye girişlerine izin verilmiyor. Son 14 gün içinde belirlenen ülkelerde bulunan ve transit olarak başka ülkeden Türkiye’ye gelen yolcular için harekete geçen yetkililer bu ülkelerden gelen yolcuların karantina otellerinde 14 gün süreyle kalması kararını aldı.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen yolcuların Türkiye’ye giriş yapmaları konuya dair yeni bir karar alınana kadar yasaklanmıştır. Fakat bu kişilerin Türkiye üzerinden transit seyahat gerçekleştirmelerinde bir engel yoktur, bu ülkelerden uçuşlarımız devam etmektedir. Başka bir ülkeden geldiği halde son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan 6 yaş ve üstü kişilerden Türkiye’ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda, karantina tedbiri sonlandırılacaktır. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınması halinde tedbir sonlandırılacaktır " denildi.

OTEL MASRAFLARI YOLCUYA AİT

Son 14 gün içinde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan yolcular için karantina şartı üzerine harekete geçen İstanbul Valiliği, il genelinde 11 otel belirledi. Yolcular, Türkiye seyahati öncesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) sitesinde yer alan karantina otellerine telefonla ya da e-mail üzerinden rezervasyon yaptırabilecek. Karantina otellerde ücret tarifesi ise sabah öğle ve akşam yemek dahil kişi başı bin 600 TL olarak belirlenirken, yolcular hem otel hem de havalimanı transfer ücretini kendisi karşılayacak.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi karantina
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