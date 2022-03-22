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Türkiye'ye çağrı: 'Petrol, gaz ve altınlarımızı değerlendirin'

22.03.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kongo Cumhuriyeti Özel Ekonomik Bölgeler Bakanı Emilie Ososo, ülkesine gelecek Türk firmalarına kolaylık sağlayacaklarını belirtti. Ososo, Kongo'nun yer altı ve yer üstü zenginliklerini değerlendirmek istediklerini belirterek Türk firmalarına çağrıda bulundu. Ososo, 'Bizim elimizde kaynaklar var, bunları kullanıp geliştirmek istiyoruz. Petrol, gaz, demir, altın, magnezyum, bakır gibi yeni teknolojilerde kullanılan tüm ham maddeler toprağımızın altında bulunuyor, bunları kullanmamız lazım' dedi.

Türkiye'ye çağrı: 'Petrol, gaz ve altınlarımızı değerlendirin'

Kongo Cumhuriyeti Özel Ekonomik Bölgeler Bakanı Emilie Ososo, ülkesine gelecek Türk firmalarına kolaylık sağlayacaklarını belirterek, "4 yeni şehir inşa edilecek. Biz şirket arıyoruz. O şirket gelsin tüm şehri kursun. Bu firmalara 10 yıl boyunca vergi muafiyeti söz konusu olacak" açıklamasında bulundu.

Türkiye ile ekonomiden sağlığa, sigortadan tarıma kadar tüm alanlarda çalışmak istediklerini ifade eden Ososo, Kongo topraklarının çok zengin olduğunu söyledi. Bu zenginliği kullanmak istediklerini vurgulayan Ososo, yeni şehirler kurmayı planlandıklarını bildirdi. Ososo, "4 yeni şehir inşa edilecek. Biz şirket arıyoruz. O şirket gelsin tüm şehri kursun. Şehirlerde sanayi bölgeleri, ticarethaneler, tarım alanları, banka, okul, hastane gibi alanlar olacak. Burayı inşa eden Türk firmalarına ayrımcılık ve kolaylık sağlayacağız." diye konuştu.

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Türk firmalardan sadece şehirlerin inşasını değil, yapılacak alanların işletilmesini de istediklerine dikkati çeken Ososo, sağlayacakları kolaylıkları şöyle anlattı:

"Ülkemizde çok sayıda Türk firması var ama yeni gelenlere çok daha özel muamelede bulunacağız. Bu firmalara 10 yıl boyunca vergi muafiyeti söz konusu olacak. Bu 4 şehrin inşası için Türkiye'den gelen mallardan da herhangi bir vergi alınmayacak. İş gücü olarak Türkiye'den gelen çalışanlardan gelir vergisi talep edilmeyecek."

"ELİMİZDEKİ KAYNAKLARI KULLANIP GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Ososo, ülkesine güvenlik güçleri dışındaki tüm nitelikli meslek gruplarının gelmesini beklediklerini ve gelenlerin de yerli halkı eğitmesini planladıklarını dile getirdi.

Kongo'nun yer altı ve üstü zenginliklerini Türkiye ile değerlendirmek istediklerini belirten Ososo, şunları kaydetti:

"Amacımız elde ettiğimiz ürünleri ham madde haline dönüştürmek ve ihraç etmek. Bizim elimizde kaynaklar var, bunları kullanıp geliştirmek istiyoruz. Petrol, gaz, demir, altın, magnezyum, bakır gibi yeni teknolojilerde kullanılan tüm ham maddeler toprağımızın altında bulunuyor, bunları kullanmamız lazım."

Ososo, ülke halkını doyurmak için 1 milyar avrodan fazla para harcadıklarını ifade ederek, yumurta, domates gibi günlük kullanılan ürünleri bile ithal ettiklerini, bunları kendi ülkelerinde üretmek istediklerini sözlerine ekledi. (AA)

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Türkiye
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