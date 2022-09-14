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Türkiye’ye en az 300 kişi gelip 5-6 milyon doları bırakıyorlar! Ev alanlar bile var…

14.09.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye son dönemde, yurt dışından gelen yüzlerce çiftin, evlilik için tercih ettiği ülkeler listesinin en üst sırasında yer almaya başladı. Körfez ülkeleri ve Hintlerin ilgi gösterdiği Türkiye'ye gelenlere son dönemde, Avrupa ve ABD’liler de eklendi. Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği Kurucu Başkanı Meltem Bayazıt Tepeler, Türkiye’de yapılan bu düğünler için dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Türkiye’ye en az 300 kişi gelip 5-6 milyon doları bırakıyorlar! Ev alanlar bile var…

Düğün turizminde pandemi öncesi rakamları yakalanırken, Türkiye'ye gelen ve evliliğe adım atan çiftlerin ülke yelpazesi de genişledi. Destinasyon düğünlerinin sayılı ülkeleri arasına giren Türkiye, 2022 yılındaki performansı ile pandemi öncesi dönemi yakaladı. Düğün turizminden bu yıl için 500 milyon doların üzerinde gelir beklenirken Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği Kurucu Başkanı Meltem Bayazıt Tepeler, organizasyon için gelenlerin birçok sektöre katkı sunduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin ilk destinasyon düğününü planlayan Tepeler, bu konuda çok iyi bir noktaya ulaşıldığını söyledi. Tepeler, “Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerin yanında bütün Körfez ülkelerinden, Rusya’dan, Azerbaycan’dan hatta ABD ve Avrupa’dan pek çok düğün almaya başlamıştık. 2022 yazına baktığımız zaman daha 8 aylık dönemde, 2019’u geride bıraktık. Ciro olarak çok daha yükseklere ulaştık” ifadelerini kullandı.

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6 MİLYON DOLARI BULUYOR

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; Düğün harcaması yapacak müşterilerin satın alma gücü ile organizasyona ödediği tutarın doğru orantılı olduğunu kaydeden Tepeler, şunları söyledi: “Sektörümüz dövizle çalışan ve ülkeye gerçekten iyi katkı sağlayan çok geniş bir endüstri. Bir düğünde en az 100 bin dolar gibi bir harcama yapılıyor. Ama bu 5-6 milyon doları da buluyor. Bu aslında bir yumuşak güç. Yani bir aile düğün yapıyor. Düğün sahibi ile beraber en az 300 tane alım gücü yüksek kişi beraberinde geliyor. Bu sayı 500’ü, bini buluyor. Bunlar Türkiye’de konaklıyor, hepsi 5 yıldızlı otelde ve minimum 4 gece konaklıyorlar. Üstelik standart odada da kalmıyorlar.”

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2023’TEN BEKLENTİ BÜYÜK

Bahsedilen etkinlik harcamalarının yanı sıra gelenlerin pahalı mekânlarda alışveriş yapıp, yemek yediğini, Türkiye’yi beğenip ev aldığını vurgulayan Tepeler, müşterilerin etkinlik bütçesinin dışında da çok harcama yaptıklarını belirtti. Tepeler, müşterilerin düğüne geldiği şehir dışında farklı şehirlere de turlar düzenlediğini, İstanbul’da düğünü yaptıktan sonra Kapadokya’ya gittiklerini söyledi. Tepeler, 2023 için taleplerin gelmeye başladığını bildirerek, “Ülkemizde güvenlikle ilgili bir sorun ya da doğal afet gibi bir olay olmadığı sürece 2023 yılından beklentimiz çok yüksek. Önümüzdeki yıl olacak düğün sezonu için daha bu yıl bitmeden 10 tane danışmanlığımız doldu” diye konuştu.

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GECELİK GELİRDE REKOR KIRACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aksu ilçesindeki Banu-Ufuk Cömertoğlu İlkokulu'nda düzenlenen "Antalya'nın Kültürel Miras Koruyucuları Projesi" etkinliğine katıldı. Ersoy, sezon başında 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefini turizmde yaşanan hareketlilikle 47 milyon turist, 37 milyar dolara yükselttiklerini söyledi. Sadece turist sayısının değil, kişi başı gelirin de arttığını kaydeden Ersoy, "Türkiye geçmişteki rekorunu egale etmiş olacak. 62 dolarlara kadar gerilemişti, yapılan tanıtım çalışmalarıyla yüzde 35'lik bir artışla 83-84 dolar bandını yıl sonunda yakalayacağını görüyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz 93 dolar” dedi.

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Hindistan Türkiye düğün haberler
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