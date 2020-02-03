Türkiye'de faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankası sayısı 14'e çıktı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım bankası sayısı "Golden Global Yatırım Bankası AŞ" ile 14'e yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 16 Mayıs 2019'da ortaklar Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı ve Mustafa Akın tarafından Türkiye'de Golden Global Yatırım Bankası AŞ unvanlı 150 milyon Türk lirası sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar vermişti. Kurul, 30 Ocak 2020'de de bankaya faaliyet izni verdi.

Böylece Türkiye'de faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım banka sayısı 14'e ulaştı.

Kalkınma ve yatırım bankaları, küçük ölçekli firmaların sermaye yetersizliğinden kaynaklanan girişimlerine yardımcı olmak ya da büyük kurumsal şirketlerin yeni yatırımlarına destek olmak için faaliyet gösteriyor.

Sermaye kaynağı sağlamanın yanı sıra teknik yardım hizmeti de veren kalkınma ve yatırım bankalarının asıl amacı ise küçük ve büyük ölçekli firmalara uzun vadeli fon kaynağı sağlamak.

Söz konusu bankalar sermaye piyasalarında da etkin rol oynuyorlar. Sermaye piyasalarının gelişmesini, böylece yatırım araçlarının daha iyi değerlendirilmesini sağlıyorlar. Yeni girişimciler için de finans desteğinin yanında idari ve teknik konularda da yardımcı oluyorlar.