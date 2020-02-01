Türkiye'den Türk cumhuriyetlerine ihracat 10 yılda 51 milyar dolara ulaştı

MUHAMMET EMİN HORUZ - Türkiye'den 2010-2019 döneminde Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerine yapılan ihracat 50 milyar 931 milyon doları bulurken en fazla dış satım Azerbaycan'a gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl ekonomideki dengelenme süreci dış ticaret rakamlarına da yansıdı. İhracat 2019’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,1 artarken ithalat yüzde 9,1 azaldı.

Türkiye, küresel ticarette payını artırmak için yeni ihracat pazarlarına giriş yaparken yakın coğrafyadaki ülkelerle de bağlarını geliştirdi.

İhracat yapılan ülke gruplarının başında tarih, dil ve kültür birlikteliği olan Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın oluşturduğu Türk cumhuriyetleri geliyor. Türkiye'nin, söz konusu ülkelere 2010-2019 döneminde yaptığı ihracat toplam 50 milyar 931 milyon dolar olarak kaydedildi.

- En çok ihracat Azerbaycan'a

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde en fazla ihracat yapılan ülke 19 milyar 687 milyon dolarla Azerbaycan oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 13 milyar 598 milyon dolarla Türkmenistan, 8 milyar 473 milyon dolarla Kazakistan, 6 milyar 42 milyon dolarla Özbekistan ve 3 milyar 132 milyon dolarla Kırgızistan izledi.