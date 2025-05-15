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Türkler akın akın gitmişti... 12 ada için yeni fiyat tarifesi belli oldu! Kapıda vize uygulaması zamlı devam ediyor

Geçtiğimiz sene alınan kararla akın akın Türk'ün tatil için ziyaret ettiği Yunan adaları, 2025 yılında kapılarını zamlı ücretle tekrar açıyor. İşte Türk tatilcilerin yeni uğrak noktası adaların yeni fiyat listesi:

Türkler akın akın gitmişti... 12 ada için yeni fiyat tarifesi belli oldu! Kapıda vize uygulaması zamlı devam ediyor
Çiğdem Sevinç

Geçen sene başlayan ve Türk vatandaşlarının belirli Yunan adalarına kolay vizeyle giriş yapmasını sağlayan sistem, 2025 yaz sezonuyla birlikte 12 adayı kapsayacak şekilde genişletildi. Uygulama sayesinde birçok kişi yaz tatilinde daha kolay şekilde Yunan adalarının tadını çıkarabiliyor.

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KAPIDA VİZE ÜCRETİNE ZAM GELDİ

Bu yıl kapıda vize ücretine yüzde 42 oranında zam yapıldı. Geçtiğimiz yıl 60 euro olan vize ücreti, 85 euroya (yaklaşık 3.705 TL) yükseltildi.

18 yaş altındaki çocuklar için ücret ise 20 euro olarak belirlendi. Ancak vize başvurusunun reddedilmesi durumunda ücretlerin iade edilmediği bildirildi.

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NE KADAR SÜRE KALINABİLİYOR?

Kapıda vize uygulamasıyla yalnızca başvuru yapılan adaya tek giriş hakkı tanınıyor ve bu vizeyle en fazla 6 gece 7 gün süreyle adada kalınabiliyor. Uygulama kısa süreli tatil yapmak isteyenler için büyük kolaylık sunuyor.

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YUNAN ADALARINA DENİZ SEFERLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 2025 yaz sezonu için Yunan adalarına yapılacak deniz seferlerinin tarifesini açıkladı:

Seferihisar – Samos: 40 euro

Kuşadası – Samos: 55 euro

Dikili – Midilli: 45 euro

Seferlerin yoğun talep görmesi beklenirken, yetkililer erken rezervasyon yapılmasını öneriyor.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Vize tatil yunan adaları
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