Türkşeker'e ait Soma'daki taşınmazların satışı onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Manisa'nın Soma ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki 2 bin 388 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine onay verildi.

YAKLAŞIK 15 MİLYONA SATILDI

Söz konusu taşınmazların 14 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Canbeyler Yapı Petrol Ürünleri Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketine satılmasına, şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptaline karar verildi.

Kaynak: AA



