FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | İŞKUR üzerinden işçi alınacak! Detaylar belli oldu

TÜRKŞEKER 525 geçici işçi alım süreci başladı. TÜRKŞEKER’e alınacak işçilerin hangi branşlarda istihdam edileceği kadro dağılımı ve başvuru şartları araştırılıyor. Tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren şirket, geçici işçi alımı ile üretim süreçlerinde personel eksikliklerini gidermeyi amaçlıyor. İŞKUR üzerinden yapılan başvuruların detayları neler? TÜRKŞEKER hangi branşlar için alım yapacak? İşte İŞKUR üzerinden alım yapan TÜRKŞEKER iş başvurusunun detayları…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

TÜRKŞEKER 525 geçici işçi alımı ilanı yayınlandı ve başvurular başladı. TÜRKŞEKER işçi alımı kadro dağılımı ve hangi branşlarda alım yapılacağı adaylar tarafından takip ediliyor. Farklı pozisyonlarda görevlendirilecek geçici işçiler, şirketin üretim ve operasyon süreçlerinde görevlendirilecek.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacak.

DETAYLAR İŞKUR’UN SAYFASINDA

Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılacak. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden bugün itibarıyla öğreniliyor.
İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Laboratuvar (Pancar Analiz) – Numune Alma Elemanı: 197 kişi
Kazan Dairesi – Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni: 76 kişi

Tarım Makineleri Atölyesi – Makine Bakım Onarım Teknisyeni: 149 kişi
Meydan – Pancar Boşaltma Operatörü: 57 kişi
Muhasebe (Şeker-Malzeme Ambarı) – Ambar İşçisi: 46 kişi
Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR işçi alımı TÜRKŞEKER
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.