TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI | İŞKUR üzerinden işçi alınacak! Detaylar belli oldu

TÜRKŞEKER 525 geçici işçi alımı ilanı yayınlandı ve başvurular başladı. TÜRKŞEKER işçi alımı kadro dağılımı ve hangi branşlarda alım yapılacağı adaylar tarafından takip ediliyor. Farklı pozisyonlarda görevlendirilecek geçici işçiler, şirketin üretim ve operasyon süreçlerinde görevlendirilecek.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacak.

DETAYLAR İŞKUR’UN SAYFASINDA

Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılacak. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden bugün itibarıyla öğreniliyor.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Laboratuvar (Pancar Analiz) – Numune Alma Elemanı: 197 kişi

Kazan Dairesi – Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni: 76 kişi

Tarım Makineleri Atölyesi – Makine Bakım Onarım Teknisyeni: 149 kişiMeydan – Pancar Boşaltma Operatörü: 57 kişiMuhasebe (Şeker-Malzeme Ambarı) – Ambar İşçisi: 46 kişi