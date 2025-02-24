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TÜRMOB Başkanı'ndan vergi mesajı: 'Kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmeli'

24.02.2025 16:10
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Vergi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Kartaloğlu, yayınladığı mesajda, "Kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin sürdürülmesi ve vergide adaletin sağlanması, ekonomik istikrar için büyük önem taşımaktadır" sözlerini kullandı.

TÜRMOB Başkanı'ndan vergi mesajı: 'Kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmeli'

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, her yıl şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kartaloğlu, mesajında, vergi bilincinin tüm kesimlerde yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayarak vergiye gönüllü uyumun öneminden bahsetti.

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Kartaloğlu, cümlelerine şu şekilde devam etti:

"Vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması ve vergiyi gönüllü ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla Vergi Haftası kutlanmaktadır. Bu hafta, verginin kalkınmadaki rolünü vurgulamak ve vergiye gönüllü uyumu teşvik etmek açısından önem taşımaktadır. Vergi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biridir. Kamu hizmetlerinin finansmanı, sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve refah seviyesinin artırılması için adil ve etkin bir vergi sistemi gereklidir. Bu bilincin güçlenmesi, ancak şeffaf, adil ve öngörülebilir bir vergi sistemiyle mümkün olabilir. Bu çerçevede, kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin sürdürülmesi ve vergide adaletin sağlanması, ekonomik istikrar için büyük önem taşımaktadır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler, vergi sistemimizin etkin işlemesinde kritik bir rol oynamaktadır. TÜRMOB camiası şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Mali İdaremizle işbirliği içinde çalışmaya ve vergi sistemimizin işlemesine katkı sağlamaya devam edecektir. Başta Hazine ve Maliye Bakanı, Gelir İdaresi Başkanı, bürokratları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Vergi Haftası'nı kutlarım"
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
vergi
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