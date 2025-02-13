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TÜSİAD Başkanı'ndan çarpıcı açıklama! 'Suç örgütü kurmak daha kolay oldu'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.02.2025 13:29
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Türk Sanayicileri ve iş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, genel kurulda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Turan, son dönemdeki ekonomik hamlelerden gündemde yaşanan olaylara kadar değinerek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına değindi ve, "Suç örgütü kurmak artık şirket kurmaktan daha kolay oldu” dedi.

TÜSİAD Başkanı'ndan çarpıcı açıklama! 'Suç örgütü kurmak daha kolay oldu'

Türkiye gündemine ve ekonomisinde yaşanan tüm gelişmeleri TÜSİAD Başkanı Orhan Turan genel kurulda değerlendirdi. Turan konuşmasına, son dönemdeki tutuklanma olaylarına değinerek başladı ve, "Tutuklamalara sürekli yenileri ekleniyor ancak infial yaratan olaylarda suçlular kolayca serbest kalıyor. Suç örgütü kurmak artık şirket kurmaktan daha kolay oldu" şeklinde konuştu.

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"ÇÖKEN SİSTEM"

Turan, güvensizlik duygusu içinde olduklarını kaydetti ve, "Bunun nedeni çöken sistem. Hâlâ Kartalkaya yangını ve diğer olayların acısı içimizde. Tüm bu olayların arkasında denetim eksikliği ve işletme sahiplerinin yatırım yapmaması var. Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalı, sorumlular hesap vermeli. Tutukluluğun istisna değil, kural haline gelmesi sorunu çözülemiyor. 'Söylesek de hiçbir şey değişmiyor' zihniyetine kapılamayız" şeklinde konuştu.

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Yaşanan tüm felaketlere değinerek sorunun maliyetler olduğuna dikkat çeken Turan, "Tüm bu ve benzer ölümlerin arkasında tesis sahiplerinin yönetmeliklere uygun yatırımları maliyet nedeniyle yapmaması ve denetim eksikliği var" dedi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA DEĞİNDİ

Donald Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamalarına da değinen Turan, Trump'ın söylemlerinin bölgedeki dengeleri ve insani durumun göz ardı edildiğine dikkat çekerek, "Küresel enflasyon kontrol altına alınsa da gelir dağılımındaki sorun düzeltilmedi. Akılcı politikalar üretirsek 2025’te önemli fırsatlar oluşturabiliriz" sözlerini kullandı.

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BÜTÇE DİSİPLİNİNE DİKKAT ÇEKTİ

2024 yılını da değerlendiren Turan, yatırımcı için güven ortamının oluşturulamadığını belirterek, "2025’te enflasyonla mücadele kararlılıkla sürmeli, ihracatçının pazar kaybı engellenmeli. Kamunun da vatandaşlarla eşit düzeyde kemer sıkması şart. Devletin bütçe disiplinine uyması, kamuda tasarrufu artırması gerekiyor.

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HUKUK VE YARGIYA DEĞİNDİ

Turan, vergi gelirini artırmak için kayıt dışılık ile mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak şu cümleleri kurdu:

"Sürdürülebilir büyüme ve sağlam bir ekonomi için eğitim ve liyakat esastır. Hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı da bu sürecin temel taşlarıdır. Bu iki reformu başarırsak, diğer tüm reformlar kolaylıkla gerçekleşecektir. Yapmamız gereken en önemli yapısal reform, gençlerimizi iyi yetiştirmek ve iş gücünü yeniden eğitmektir. Okul öncesi eğitim zorunlu ve ücretsiz olmalı. Müfredat değişimlerini şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yapmalıyız. Eğitim sistemini tarikatların etki alanının dışına taşımalıyız"

GELİR DAĞILIMINDA EŞİTSİZLİK ARTIYOR

Gelir dağılımında eşitsizliğin arttığını kaydeden Turan, yüksek enflasyonun aslında bir vergi olduğunu belirterek, "Serbest piyasa koşulları işlemeli, ihalelerde ve kredilerde eşitlik ilkesi gözetilmelidir. 2025’te büyük fırsatlar ve riskler var. Bu kavşağı çok iyi geçirmeliyiz. Hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargının güven ortamında, liyakatli insanlarla bu reformları gerçekleştirebiliriz" cümlelerini kurdu.

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"SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAK DAHA KOLAY"

Son dönemdeki tutuklanma olaylarına da değinen Turan, şu açıklamalarda bulundu:

"Tutuklamalara sürekli yenileri ekleniyor ancak infial yaratan olaylarda suçlular kolayca serbest kalıyor. Suç örgütü kurmak artık şirket kurmaktan daha kolay oldu. Modern devletin temelinde hukukun üstünlüğü vardır. Yönetim keyfi değil, hukukun üstünlüğüne göre yapılır. Biz insanız, bu ülkenin vatandaşlarıyız. İnsani değerleri ekonomik değerlerin önüne koyarız. Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz. Terör sorununun ortadan kalkması en büyük dileğimizdir"

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"SANAYİCİ KAN AĞLIYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına da değinen Turan, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Turan, şu cümleleri sarf etti:

"Mehmet Şimşek'in politikalarına destek versek de her şeyin yolunda olduğunu söyleyemeyiz. Sanayici kan ağlıyor, ithalatın cazibesi artıyor. Bu ortamda işimizi nasıl devam ettireceğiz? Hem sanayici hem işveren hem de çalışan mutsuz. Her şeyi zamana bıraktık ama artık zamanımız var mı? Artık enflasyonla mücadelede kalıcı başarıyı sağlayalım, sanayici nefes alsın. Sussak gönlümüz razı değil."

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi TÜSİAD TÜSİAD Başkanı Orhan Turan
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