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TÜSİAD'dan Bakan Elvan ve TCMB Başkanı Ağbal'a tebrik

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.11.2020 17:34 | Son Güncelleme

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Sayın Lütfi Elvan'ı ve Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sayın Naci Ağbal'ı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TÜSİAD'dan Bakan Elvan ve TCMB Başkanı Ağbal'a tebrik

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) açıklamasında, ekonominin son yıllarda yaşanan şoklar ve salgın etkisi ile zorlu bir dönemden geçtiği belirtildi.

Makroekonomide dengeyi yakalamak, yüksek ve sürdürülebilir bir büyüme patikasına dönmek ve istihdamı salgın öncesi seviyelere hızla çıkarabilmek için finansal istikrarın sağlanmasının büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun için serbest piyasa ilkelerinin gözetilmesi, ekonomi politikalarında öngörülebilirliğin artırılması ve kurumların bağımsızlıklarının ve liyakatın güçlendirilmesi gerekmektedir. Mali disiplin ve ekonomik istikrarı önceliklendiren, yatırımcılara güven veren ve yapısal reformları içeren kapsamlı bir programın uygulanması yatırım ortamını güçlendirecek, ekonomide güveni artıracak ve istihdamın gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Sayın Lütfi Elvan'ı ve Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sayın Naci Ağbal'ı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."

Açıklamada, TÜSİAD'ın, ekonomik istikrarı sağlamış, güçlü bir demokrasiye ve hukuk devletine sahip müreffeh bir Türkiye için kararlılık ve azimle çalışmaya devam edeceği bildirildi.

KAYNAK:AA

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