TÜSİAD o rakamı açıkladı! İşte savaşın Türkiye'ye maliyeti...

Yanı başımızda patlak veren bir savaşı ekran karşısında canlı izliyoruz. Savaşın en ağır maliyeti şüphesiz ki kaybolan canlar, sönen ocaklar. Ancak bunun yanında oldukça ağır bir ekonomik maliyet de var. Öyle ki, Rusya'ya karşı sıcak savaştan uzak duran Batılı ülkeler tamamen ekonomik maliyetler üzerinden kurgulanmış yaptırımlarla Rusya'ya geri adım attırmayı hedefliyorlar.

Savaş nedeniyle Türkiye ekonomisinin de etkileneceği ifade ediliyordu. Bu anlamda maliyetin büyüklüğü konusunda ilk kez rakam telaffuz edildi. Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, "Rusya-Ukrayna Savaşının Tetiklediği Dönüşümler" başlıklı yazısında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye ekonomisine etkilerini de değerlendirdi.

Kaslowski, enerji maliyetine dikkat çekerek “Petrol 70 dolardan 110 dolara yükseldi. Varil başına her 10 dolarlık artış cebimizden 5 milyar dolar silmekte. Dolayısıyla ilk aşamada çok kaba bir hesapla ekonomimize ekstra 35-40 milyar dolarlık bir maliyet çıkıyor” dedi.



