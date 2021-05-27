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Tütün mamulleri ve içeceklerde ÖTV uygulaması değişikliği!

27.05.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tütün mamulleri ile alkollü ve alkolsüz içeceklerin komisyoncu veya konsinyi işletmeye tesliminde özel tüketim vergisi (ÖTV) doğacak.

Tütün mamulleri ve içeceklerde ÖTV uygulaması değişikliği!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BELGELERDE AYRICA GÖSTERİLECEK

Buna göre, (III) Sayılı Liste kapsamındaki tütün mamulleri, alkollü ve alkolsüz içecek gibi ürünlerin komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında vergiyi doğuran olay, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere teslimi anında meydana gelecek.

Mükelleflerin, komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle mal satışında, bu malların komisyoncular veya konsinyi işletmelere tesliminde vergiyi doğuran olay gerçekleştiğinden, söz konusu teslime ilişkin hesaplanan ÖTV ve KDV, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek.

Kaynak: AA

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resmi gazete Hazine ve Maliye Bakanlığı
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