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Tütün ve şarapta vergi oranları değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

19.04.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyve şarabı ve tütünde ÖTV'yi arttıran karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Meyve şarabının asgari maktu vergi tutarı yüzde 70 artırılarak 17, 3457 liradan 28,5849 liraya yükseltildi. Tütünde ise vergi oranı yüzde 40’tan yüzde 55’e yükseltilirken, bu ürünlerin asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları ise değiştirilmedi.

Tütün ve şarapta vergi oranları değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda tütündeki ÖTV matrahları yeniden belirlendi. Buna göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılırken bu ürünlerin maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

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Böylece, hem yüzde 63 ÖTV'ye oranına tabi sigaradan yüzde 40 ÖTV uygulanan sarmalık kıyılmış tütüne kayışın azaltılması hem de bu kayma nedeniyle oluşacak vergi kaybının azaltılması amaçlanıyor.

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Diğer taraftan nispeten ucuz tütün kullanımı yoluyla gençlerin tütün mamullerine ulaşımının engellenmesi konusundaki mücadele kararlılığının da gösterilmesi hedefleniyor.

ŞARAPTA VERGİ DEĞİŞTİ

"Fermente edilmiş diğer içeceklere" uygulanan asgari maktu ÖTV tutarlarında da değişikliğe gidildi.

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Söz konusu mamullerin gençleri alkole alıştırmada etkili olduğu, içiminin kolaylaştırılması için içine şeker, aroma ve gaz basıldığı, fiyatının alkol derecesi düşük diğer içkilere nazaran düşük olması nedeniyle erişiminin kolay olduğu gözlemlendiğinden, litre başına uygulanan asgari maktu vergisinde değişiklik yapıldı.
Kararla yapılan asgari maktu vergi tutarındaki artış sonrası 250 cl bandında bir ürün için 4,2 liralık bir fiyat artışı bekleniyor.

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Böylece maliye politikası değişikliğiyle gençleri alkole özendirici mamullere erişimin yükü artırılarak sağlık politikasına destek verilmesinin hedeflendiği ve aynı zamanda ithal yoğunluğunda da artış gözlenen bu üründe yapılan vergi yükü artışıyla cari açığın azalmasına olumlu katkı sağlanmasının öngörüldüğü bildirildi.


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