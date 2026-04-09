TÜVTÜRK'ten İzmir’de yeni hamle! Kapasite yüzde 50 arttı

TÜVTÜRK, İzmir Kemalpaşa’da 9 Nisan Perşembe günü devreye aldığı yeni araç muayene istasyonuyla, kent genelindeki ağır vasıta kanal sayısını 14’e çıkararak kapasitesini yaklaşık yüzde 50 artırdı.

TÜVTÜRK, araç muayene kapasitesini artırmaya devam ediyor. Kemalpaşa’da devreye alınan yeni araç muayene istasyonuyla birlikte İzmir genelindeki ağır vasıta kanal sayısı 14’e yükselirken, muayene kapasitesinde de yaklaşık yüzde 50 artış sağlandı. TÜVTÜRK, yeni istasyonuyla ülke genelinde toplam 219 sabit istasyona ulaştı.

Aliağa, Bornova, Bergama, Çiğli, Ödemiş, Sarnıç, Tire ve Torbalı’daki istasyonların ardından kentteki 9’uncu sabit istasyon olan Kemalpaşa istasyonu, dört ağır vasıta muayene kanalına sahip. Tüm araç tiplerine hizmet verebilecek altyapıyla tasarlanan istasyon, bölgedeki ihtiyaca doğrudan yanıt veriyor.

İzmir Kemalpaşa Araç Muayene İstasyonu’nun faaliyete geçmesiyle birlikte özellikle ticari araç kullanıcılarının muayene hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişmesi hedefleniyor. Aynı zamanda İzmir merkezindeki istasyonların binek araç muayene kapasitelerinde de rahatlama sağlanması bekleniyor.

STRATEJİK KONUMUYLA BÖLGESEL HİZMET

İzmir-Ankara Caddesi üzerinde stratejik bir noktada konumlanan TÜVTÜRK İzmir Kemalpaşa Araç Muayene İstasyonu, İzmir Bornova ve Manisa Merkez araç muayene istasyonları arasında yer alıyor. Özellikle ağır vasıta araçların erişimini kolaylaştıracak şekilde kurgulanan istasyon, bölgedeki kapasite ihtiyacına doğrudan yanıt veriyor. TÜVTÜRK, bu yatırımla birlikte araç sahiplerine ve ticari araç kullanıcılarına daha erişilebilir ve dengeli bir hizmet yapısı sunmayı hedefliyor. Bu sayede İzmir’deki araç muayene süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Araç sahipleri, İzmir Kemalpaşa Araç Muayene İstasyonu için randevularını TÜVTÜRK internet sitesi üzerinden, 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezi veya e-devlet üzerinden ücretsiz olarak alabiliyor. İzmir Kemalpaşa Araç Muayene İstasyonu, pazar günleri hariç haftanın 6 günü 08:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet veriyor.

