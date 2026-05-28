Muhteşem Yedili'nin kârı yüzde 74 arttı! 239 milyar doları aştı

Dünyanın en değerli şirketi Nvidia, 26 Nisan'da sona eren üç aylık döneme, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla ve Meta da bu yılın ocak-mart dönemine dair bilançolarını yayımladı.

AA muhabirinin "Muhteşem Yedili"nin açıkladığı son finansal raporlardan derlediği bilgilere göre, bu 7 dev şirketin söz konusu dönemlerdeki çeyreklik karlarının toplamı yaklaşık yüzde 74 artışla 239,8 milyar dolar oldu. Muhteşem Yedili, geçen yılın aynı döneminde toplam 138,1 milyar dolar kar bildirmişti.

Gelirler toplamına bakıldığında ise bu şirketlerin çeyreklik geliri yüzde 25 yükseldi ve 645,8 milyar dolara ulaşarak küresel çaptaki ağırlıklarını bir kez daha kanıtladı. Bu yedi şirket, geçen yılın aynı döneminde bilançolarında toplam 517 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Bilançolarda, yapay zeka atılımlarının getirdiği rüzgar, bulut teknolojilerindeki büyüme ve devasa altyapı yatırımları dikkati çekti.

KAR BÜYÜMESİNDE NVIDIA ZİRVEDE

Son çeyrekte en yüksek net karı 62,6 milyar dolarla Alphabet elde etti. Şirketin karında operasyonel başarısının yanı sıra yatırımlarından kaynaklı gerçekleşmemiş değerleme kazançları etkili oldu.

Alphabet'i, 58,3 milyar dolarla Nvidia, 31,8 milyar dolarla Microsoft ve 30,3 milyar dolarla Amazon izledi.

Apple 29,6 milyar dolar ve Meta 26,8 milyar dolarlık net kar açıklarken, elektrikli araç pazarındaki rekabet ve fiyat baskılarıyla mücadele eden Tesla ise 477 milyon dolar ile Muhteşem Yedili arasında en az kar elde eden şirket oldu.

Nvidia, son bilanço döneminde karlılığını en çok artıran şirket olarak dikkati çekti. Veri merkezi ve yapay zeka çiplerine olan devasa talep sayesinde şirket net karını yüzde 211 oranında artırdı.

Yıllık bazda net karında Alphabet yüzde 81, Amazon yüzde 77, Meta yüzde 61, Microsoft yüzde 23, Apple yüzde 19 ve Tesla yüzde 17 büyüme kaydetti.

AMAZON GELİRDE LİDERLİĞİNİ KORUDU

Gelir tarafında e-ticaret ve bulut devi Amazon, ocak-mart dönemine elde ettiği 181,5 milyar dolarlık gelirle ilk sırada yer aldı. Amazon Web Services (AWS) tarafındaki hızlanan büyüme şirketin gelir artışını destekledi.

Amazon'u 111,2 milyar dolar gelir kaydeden Apple ve 109,9 milyar dolar gelir sağlayan Alphabet izledi. Microsoft 82,9 milyar dolar, Nvidia 81,6 milyar dolar, Meta 56,3 milyar dolar ve Tesla 22,4 milyar dolar çeyreklik gelir bildirdi.

Şirketlerin son bilanço dönemlerindeki gelir artışı, Nvidia için yüzde 85, Meta için yüzde 33, Alphabet için yüzde 22, Microsoft için yüzde 18, Amazon ve Apple için yüzde 17 ve Tesla için yüzde 16 oldu.

Gelir tutarında da son sırada yer alan Tesla'nın, kar ve gelir artışı oranıyla da rakiplerinin gerisinde kalması dikkati çekti.

SERMAYE HARCAMALARINI ARTIRMA PLANLARI ÖNE ÇIKTI

Muhteşem Yedili'nin son bilançolarında yatırımcıların en çok odaklandığı unsurlardan biri de sermaye harcamaları oldu. Son bilanço döneminde 20 milyar dolara yakın sermaye harcaması yapan Meta, 2026 yılı için toplam sermaye harcamaları hedefini 125-145 milyar dolar bandına yükseltti.

Microsoft da 2026 takvim yılında sermaye harcamaları için kabaca 190 milyar dolar yatırım yapmayı öngördüğünü bildirdi. Benzer şekilde Amazon ve Alphabet de bulut altyapısı ve veri merkezleri için on milyarlarca dolarlık yatırımlarını sürdüreceklerini vurguladı.

Tesla da azalan kar marjlarına rağmen Robotaksi ve insansı robot üretimi için devasa donanım ve sunucu yatırımlarına yöneleceğini ve 2026'da 25 milyar dolar sermaye harcaması yapmayı planladığını açıkladı.

Kaynak: AA | Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır