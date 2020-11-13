Twitter'da 50D sorunu isyanı... 2547 sayılı kanun nedir? Akademide 50 D kadrosu nedir? İşte 50D sorunu kadrosu...

Akademide kadrolu olarak çalışmak isteyen yüksek lisans/doktora mezunları ve öğrencilerini yakından ilgilendiren 50 D kadrosu nedir merak ediliyor. En son Twitter üzerinden yapılan hashtag çalışmasında "#50dsorunu" tekrar gündem oldu. Binlerce kişi hashtagi kullanarak tweet atarken konu hakkında bilgi sahibi olmayan kullanıcılar, 50 D sorunu nedir, 2547 sayılı kanun nedir araştırmasına başladı. Üniversite kadrolarından dolayı sosyal medyada sık sık gündem olan akademide 50 D sorunu ne demek haberimizde...
Twitter'da gündem olmasının ardından 2547 sayılı kanun nedir araştırılıyor. 1981 tarihli 2547 sayılı kanun, Yükseköğretim Kanunu olarak geçer. 2547 sayılı kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir.
50 D kadrosu nedir? 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu akademide araştırma görevlisi olmak isteyen yüksek lisans/doktora mezunları ve öğrencileri istihdam sürecini iki maddeyle düzenler. Bunlardan biri 33. maddenin a bendi diğeri ise 50. maddenin d bendidir.
"50/d) Lisans üstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere araştırma görevlisi kadrosuna da atanabilirler."
50/d'de araştırma görevliliği görevinin iş garantisi yoktur ve öğrenci olma şartı aranır. 2547 sayılı kanunun 33/a maddesi ise araştırma görevlisine iş garantisi imkanı tanır.
Akademik kadrolar ile ilgili Ocak 2018'de yapılan düzenleme 50 D sorununu gündeme getirdi.
Sözü geçen düzenlemenin ardından üniversitelere gönderilen genelgede yer alan “01.01.2018 tarihinden önce 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında atanan araştırma görevlilerinin yeniden atanması haricinde 01.01.2018 itibarıyla 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında atama yapılmaması” ifadesi, araştırma görevlisi atamalarının hepsinin 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 50/D statüsüne göre yapılmasını mecbur kılıyordu.
Bu da araştırma görevliliği kadrolarının lisansüstü eğitim süresince geçerli olması anlamına geliyor.
Araştırma görevliliği için kadro bekleyen ya da 50 d kadrosuyla görevde olan öğrenciler, kendileri ile aynı işi yapmakta olan diğer kadro sahipleri (33/A ) ile benzer haklara sahip olabilmek için seslerini duyurmaya çalışıyor.
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