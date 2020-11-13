Twitter'da 50D sorunu isyanı... 2547 sayılı kanun nedir? Akademide 50 D kadrosu nedir? İşte 50D sorunu kadrosu...

Akademide kadrolu olarak çalışmak isteyen yüksek lisans/doktora mezunları ve öğrencilerini yakından ilgilendiren 50 D kadrosu nedir merak ediliyor. En son Twitter üzerinden yapılan hashtag çalışmasında "#50dsorunu" tekrar gündem oldu. Binlerce kişi hashtagi kullanarak tweet atarken konu hakkında bilgi sahibi olmayan kullanıcılar, 50 D sorunu nedir, 2547 sayılı kanun nedir araştırmasına başladı. Üniversite kadrolarından dolayı sosyal medyada sık sık gündem olan akademide 50 D sorunu ne demek haberimizde...

2547 SAYILI KANUN NEDİR?

Twitter'da gündem olmasının ardından 2547 sayılı kanun nedir araştırılıyor. 1981 tarihli 2547 sayılı kanun, Yükseköğretim Kanunu olarak geçer. 2547 sayılı kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir.

50 D KADROSU NEDİR?

50 D kadrosu nedir? 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu akademide araştırma görevlisi olmak isteyen yüksek lisans/doktora mezunları ve öğrencileri istihdam sürecini iki maddeyle düzenler. Bunlardan biri 33. maddenin a bendi diğeri ise 50. maddenin d bendidir.