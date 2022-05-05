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Twitter için Elon Musk’a kripto para desteği: ‘Davaya küçük bir katkı’ diyerek doğruladı

05.05.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter’ı satın alarak gündemi sarsan Elon Musk finansman arayışına çıktı. Bu kapsamda dünyanın en zengin insanının Twitter'ın finansmanı için Larry Ellison, Binance ve Sequoia Capital'i içeren bir grup yatırımcıdan 7,14 milyar dolarlık fon sağladığı ifade edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Binance CEO'su Changpeng Zhao ise, "Davaya küçük bir katkı" yorumunda bulundu.

Twitter için Elon Musk’a kripto para desteği: ‘Davaya küçük bir katkı’ diyerek doğruladı

Servetinin beşte biri ile tam 44 milyon dolara Twitter’ı satın alan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk’ın satın alım süreci finanse edebilmek için birçok yatırımcı ile görüştüğü ifade edildi. Bu kapsamda Musk’ın Oracle’ın kurucu ortağı Larry Ellison ve Sequoia Capital’i içeren bir grup yatırımcıdan 7,14 milyar dolarlık fon sağladığı belirtildi.

Yatırımcılar arasında Binance borsası da bulunuyor. Binance'ın 500 milyon dolar yatırım taahhüdü verdiği bildirildi. Binance CEO'su Changpeng Zhao, Twitter hesabından bir paylaşımı alıntılayarak "Davaya küçük bir katkı" yorumunda bulundu.
Diğer yandan Sequoia Capital 800 milyon dolar, Fidelity 316 milyon dolar, Andreessen Horowitz de 400 milyon dolarlık taahhüt mektubu verdi.

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YAKIN ARKADAŞ 1 MİLYAR DOLAR TAAHHÜT ETTİ

Tesla’nın yönetim kurulu üyesi ve kendini Elon Musk’ın yakın arkadaşı olarak tanımlayan Larry Ellison, finansman için 1 milyar dolar taahhüt etti.

Musk’ın diğer girişimi The Boring Company’nin de yatırımcısı olan Katar Holding ve Dubai merkezli Vy Capital de yatırımcı grubunun bir parçası.

Ayrıca başlangıçta satın almaya karşı çıkan Suudi Arabistanlı yatırımcı Prens Alwaleed bin Talal da 1,89 milyar dolarlık hissesini nakde çevirmek yerine anlaşmaya dahil etmeyi kabul etti.

Böylece Musk’ın 21 milyar dolarlık finansman taahhüdü de 27,25 milyar dolara revize edildi.

Musk, şirketin eski başkanı Jack Dorsey de dahil olmak üzere Twitter’ın mevcut hissedarlarıyla önerilen satın alma işlemine katkı sağlamak için görüşmelere devam edecek.


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Elon Musk
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