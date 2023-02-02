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TYP SONUÇLARI açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları 2023 isim listesi! Muş, Sivas, Elazığ, Diyarbakır TYP SONUCU SORGULAMA

02.02.2023 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TYP kura sonuçları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında alımı yapılacak olan işçi alımı başvuruları bazı illerde tamamlandı ve sonuçlar da açıklanmaya başlandı. TYP kapsamında istihdam edilmek isteyenler ise kura sonucu isim listelerini nereden öğrenebileceklerini araştırıyorlar. Bu kapsamda TYP SONUÇLARI açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları 2023 isim listesine nasıl bakılır? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

TYP SONUÇLARI açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları 2023 isim listesi! Muş, Sivas, Elazığ, Diyarbakır TYP SONUCU SORGULAMA

İŞKUR TYP kura sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Bazı illerde TYP başvuruları alındı ve kuralar çekidi şimdi ise kura sonuçları ilan ediliyor. İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İŞKUR birlikteliğiyle gerçekleştirilen kura çekilişi, müdürlüklerin belirlediği tarihlerde yapıldı. TYP SONUÇLARI açıklandı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları 2023 isim listesine nasıl bakılır? İşte tüm merak edilenler...

TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR TYP işçi alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde il il alınmaya başlandı ve belirlenen tarihlerde kuralarda çekildi. Şimdi ise kura sonuçları merak ediliyor.

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İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI 2023 İSİM LİSTESİ!

Başvuru yapan adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet siteesi üzerinden öğrenebiliyorlar.

Ayrıca, İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranına E-Devlet üzerinden de erişim sağlanabiliyor. TYP numarası ile sorgulama gerçekleştirilebiliyor.

TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

işkur

ELAZIĞ

Elazığ İş-Kur TYP Toplum yararına çalışma programına dair kura çekimleri; 30 Ocak 2023 Pazartesi günü tamamlandı. İsim listesi Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

MUŞ

İŞ KUR-TYP kapsamında Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesindeki okullarda çalışmak üzere alınacak olan temizlik personellerin kura çekimi 01.02.2023 Çarşamba günü yapıldı.

SİVAS

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, isim listesi ve istenen belgeleri duyurdu.

işkur

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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