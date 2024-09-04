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  4. TZOB Başkanı açıkladı! Üretici ve market fiyatları arasındaki makas açılıyor... Limonun fiyatı 4 kat arttı

TZOB Başkanı açıkladı! Üretici ve market fiyatları arasındaki makas açılıyor... Limonun fiyatı 4 kat arttı

04.09.2024 10:00
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Türkiye İstatistik Kurumu dün ağustos ayı enflasyonunu açıklamıştı. TÜİK'in aylık enflasyonu yüzde 2,47 olarak yıllık enflasyonu ise yüzde 51,97 olarak gerçekleşti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayı üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi.

TZOB Başkanı açıkladı! Üretici ve market fiyatları arasındaki makas açılıyor... Limonun fiyatı 4 kat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyonu açıklaması sonra Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi. Bayraktar, tarladaki fiyat ile marketteki fiyat arasında bir uçurum olduğunu aktardı.

limon

LİMON 4 KAT ARTTI

Bayraktar, ağustos ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünün yüzde 360,3 fark ile limon olduğunu ifade etti. Bayraktar, "Bu farkı yüzde 323,9 ile havuç, yüzde 262,1 ile kuru soğan ve yüzde 249,6 ile kabak takip etti. Limon 4,7 kat, havuç 4,2 kat, kuru soğan 3,6 kat, kabak 3,5 kat fazlaya satıldı" ifadelerini kullandı.

Geçen ay fiyatı artan ve azalan ürünleri de değerlendiren Bayraktar, fiyatı en fazla artan ürünün markette salatalık, üreticide ise üzüm olduğunu ifade ederek; markette fiyatı en fazla düşen ürünün kuru incir üreticide ise patates olduğunu söyledi.

kuru soğan

ÜRETİCİ MAĞDUR

Özellikle patates, kuru soğan ve limonda üretici fiyatlarının yüzde 20 ila yüzde 30 düştüğüne işaret eden Bayraktar, üretici fiyatlarındaki düşüşlerin üreticileri mağdur ettiğini vurguladı.

Patates hasadına ilişkin bilgi veren Bayraktar, "Bu yıl geçen yıla göre rekoltenin yüksek olması ve yazlık patatesin depolanamaması nedeniyle üretici fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Pazarda ve markette ortalama 15 lira olan patateste üretici fiyatının 4,5 liraya kadar düşmesi üreticilerimizi mağdur etti" değerlendirmesini yaptı.

KURU SOĞANDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Bayraktar, bu yıl kuru soğan ekim alanında yüzde 10'dan fazla artış beklediklerine işaret ederek, "Kısıtlı açılan kuru soğan ihracatının tamamen açılması, yeni pazarlar bulunması ve önceki yıllarda olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisinin devreye girerek patates ve kuru soğana müdahale etmesi gerekiyor"
ifadelerini kullandı.

Meyve suyu firmalarının üreticiden ucuz fiyata aldığı şeftaliyi işleyip konsantre hale getirerek depoladığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu konsantre uygun şartlarda 3 yıla kadar bozulmadan saklanabiliyor. Üreticiden ucuza alınan ürün sonraki yıllarda tüketiciye daha fazla fiyattan meyve suyu olarak satılıyor. Bakanlık devreye girerek sanayicinin alacağı ürünün maliyetini göz önünde bulundurarak taban fiyat belirlemelidir."

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
limon TZOB
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