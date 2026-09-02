Uber'den şaşırtan karar! Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

Uber, çarşamba günü yaptığı açıklamada yönetim kademelerini azaltmayı, ekipleri birleştirmeyi ve maliyetleri düşürmeyi amaçlayan bir yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 3 bin 300 kişiyi işten çıkaracağını belirtti. Bu iş gücünün yüzde 10'una karşılık geliyor.

Uber Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi'nin şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, organizasyon içindeki yönetim katmanlarının azaltılacağı, ekip yapılarının sadeleştirileceği ve bazı görevlerin yeniden düzenleneceği belirtildi.

MESAJLA BİLDİRİLDİ

Bunun sonucu olarak çalışan sayısının yaklaşık yüzde 10 azaltılacağı kaydedilen mesajda, etkilenen çalışanların büyük bölümüne durumun bildirildiği aktarıldı.

Mesajda, kararın şirketin finansal performansıyla veya çalışanların bireysel katkılarıyla ilgili olmadığı, bu hamleyle şirketin büyümesiyle birlikte ortaya çıkan karmaşık organizasyon yapısının daha yalın ve hızlı hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Daha küçük ve sade organizasyon yapısının daha hızlı karar alınmasını sağlayacağı vurgulanan mesajda, elde edilecek tasarrufların büyüme, inovasyon ve gelecekteki yatırımlara yönlendirileceği bildirildi.

YÜZDE 2 YÜKSELDİ

Şirket, küresel ekiplerini New York ve San Francisco'da yoğunlaştıracak.

Uber hisseleri, işten çıkarma haberinin ardından piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 2 yükseldi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır