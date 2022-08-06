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Üç büyükşehirde halk ekmeğe zam! Artışın gerekçesi ise…

06.08.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmek fiyatları fırınlarda 4 liraya yükselirken daha ucuza satılan halk ekmek fiyatları için flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de halk ekmeğe eş zamanlı olarak zam yapıldığı belirtildi. Zamda maliyet artışları gerekçe gösterilerek, “Maliyetlerin sürekli artmasına rağmen uzun süre Halk Ekmek'te fiyat artışı yapılmadığı ve un stoku bitene dek zararına satışlar sürdürüldü” denildi.

Üç büyükşehirde halk ekmeğe zam! Artışın gerekçesi ise…

İstanbul, Ankara ve İzmir’de halk ekmek fiyatlarına zam geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 liraya satışı yapılan Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatının, 8 Ağustos Pazartesi'nden itibaren 3 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Büyükşehirden yapılan açıklamada, her gün yaklaşık 1 milyon adet üretilen 250 gram Halk Ekmek ile vatandaşların bütçesine önemli katkı sağlandığı belirtildi.

EŞ ZAMANLI ZAM

Maliyetlerdeki bu yükselişlerin Halk Ekmek'te de fiyat artışını zorunlu kıldığı savunulan açıklamada, "Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kâr elde etmeksizin ve maliyetine 3 lira olarak belirlenmiştir. Piyasada 200 gram normal ekmek halen 4 TL'ye satılmaktadır. Yeni uygulama İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır." denildi.

İBB şirketi Halk Ekmek A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama ise, 2 TL'lik normal ekmek fiyatının 3 TL'ye çıkarmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

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"2 TL DAYANILACAK GİBİ DEĞİLDİ"

İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, "2 TL'ye dayanılacak gibi değildi. 3-4 aydır ekmeği zararına satıyorduk. Fırıncıların 210 gram ekmeği 5 TL'ye sattığı piyasada, 250 gramlık normal ekmeğimizin fiyatını 3 TL'ye çıkardık. Üzgünüz ama başka çaremiz kalmadı. Üretimin sürekliliği, kurumun yaşaması için fiyat düzenlemesi kaçınılmaz oldu" dedi.

İZMİR’DE DE FİYATLAR YÜKSELDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Halk Ekmek'in fiyatı 2,50 TL'den 3 TL'ye yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmirliye ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmak için üretip, Halk Ekmek büfelerinde kar gözetmeden sattığımız ekmek fiyatında aşırı artan maliyetler nedeniyle düzenleme yapmak zorunda kaldık. 08 Ağustos 2022 Pazartesi gününden itibaren ekmeğimizin fiyatı 2,5 lira yerine 3 lira olacaktır." ifadeleri yer aldı.

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“UN STOKU BİTENE KADAR ZARARINA SATIŞ DEVAM ETTİ”

Maliyetlerin sürekli artmasına rağmen uzun süre Halk Ekmek'te fiyat artışı yapılmadığı ve un stoku bitene dek zararına satışların sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, önceki fiyat artışının yaşandığı 2 Mart 2022 tarihinden bu yana unda yüzde 80, mayada yüzde 81, elektrikte yüzde 67, doğal gazda yüzde 75, işçilikte yüzde 37, nakliye/büfe payı maliyetinde yüzde 39 ve diğer kalemlerde (amortisman, bakım vb.) yüzde 17 fiyat artış yaşandığı ifade edildi.


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