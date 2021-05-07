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Üç turizm firmasına yönelik rekabet soruşturması tamamlandı

07.05.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurulu, Metro Turizm, Efetur Özemniyet Taşımacılık ve Gür-Sel Turizm hakkında yürütülen rekabet soruşturması sonucu, söz konusu firmaların ilgili kanunu ihlal etmedikleri kararını verdi.

Üç turizm firmasına yönelik rekabet soruşturması tamamlandı

Rekabet Kurulu, Metro, Efetur ve Gür-Sel Turizm hakkında yürütülen rekabet soruşturmasını tamamladı.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret AŞ, Efetur Özemniyet Taşımacılık Petrol Otomotiv Yedek Parça Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti ve Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic. AŞ hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai karar verildi.

Rekabet Kurulu, söz konusu firmaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal etmedikleri, bu nedenle idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı kararını verdi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu
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