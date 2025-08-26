FİNANS

Üç ülkeden dokumaya elverişli suni deri ithalatına damping soruşturması başlatıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve Mısır menşeli dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden oluşan deri taklitleri ithalatında önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldı.

Üç ülkeden dokumaya elverişli suni deri ithalatına damping soruşturması başlatıldı

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, BAE, İtalya ve Mısır menşeli "yalnız poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden metrekare ağırlığı 150 gramı geçen dokunmamış mensucat" ile "yalnız dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, metrekare ağırlığı 150 gramı geçen deri taklitleri" ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kalıp kalmadığına yönelik inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu elde edilen bilgi ve bulgulara dayanılarak İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, BAE, İtalya ve Mısır menşeli "koagüle suni deri" ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

Tebliğle soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar da belirlendi. (AA)

