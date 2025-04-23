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  4. Uçaklar inişte pas geçti! 'Deprem oldu az önce efendim' Pilotlarla konuşması kayda geçti

Uçaklar inişte pas geçti! 'Deprem oldu az önce efendim' Pilotlarla konuşması kayda geçti

23.04.2025 15:26
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki çok sayıda ilde hissedilerek panik yarattı. Depremin ardından İstanbul ve Sahiba Gökçen Havalimanlarında pistlerin durumunun kontrol edilmesi amacıyla, uçaklar inişte pas geçti. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenilirken kontrollerin tamamlanmasının ardından uçaklar havalimanına sorunsuz şekilde indi. Deprem sonrası pilotlarla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Hava Trafik Kontrolörü arasındaki konuşmalar da kayda geçti.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde şiddetli şekilde hissedildi ve panik yarattı. Deprem sırasında, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bazı uçaklar pist kontrolü yapılması için pas geçmek zorunda kaldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Kontrollerin tamamlanmasının ardından uçaklar havalimanına sorunsuz şekilde indi.

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HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ VE PİLOTLAR ARASINDAKİ TELSİZ KONUŞMALARI

Deprem sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Hava Trafik Kontrolörü ve pilotlar arasındaki telsiz konuşmalarında, "Deprem oldu az önce efendim. Pist kontrolü yapılacak. O yüzden pas geçildi" anonsu kayda geçti.

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HAVALİMANLARINDA OPERASYON ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.'nin(HEAŞ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış; havalimanı geneli Pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir" denildi. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri ise; depremin ardından yapılan kontrollerde operasyonlarda bir sorun yaşanmadığı terminalde yapılan kontrollerde olumsuz bir durumun da gözlemlendiğini açıkladı. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
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