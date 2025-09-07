FİNANS

Uçaklarda yeni dönem! Bedava oldu... Bakan Uraloğlu 'Zorunlu' diyerek duyurdu

Uçakla seyahat eden yolcuları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Buna göre, uçaklarda yolculara ücretsiz su gelişmeyi duyuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak" dedi. Bu uygulama kapsamında uçuş sürelerinin değerlendirmeye alınmayacağı vurgulandı.

Hande Dağ

Havayolu ile seyahati sıklıkla tercih eden yolcular dikkat! Uçaklarda yeni bir dönem başlıyor. Buna göre; havayolu işletmeleri her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunu ücretsiz temin edecek. Söz konusu gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.

TALİMAT VERİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak yolculuklarında yolculara ücretsiz su ikramı yapılması yönünde uygulamanın başlatılması için havayolu şirketlerine talimat verildiğini duyurdu.

"ÜCRETSİZ TEMİN EDİLMESİ ZORUNLU OLACAK"

Bakan Uraloğlu, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak" ifadesini kullandı.

"HEM SAĞLIK RİSKLERİNİ AZALTMAYI HEM DE UÇUŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yolcu konforunu ve uçuş emniyetini doğrudan etkileyen bu kararın önemine dikkati çeken Uraloğlu, "Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Uraloğlu, uluslararası operasyonel iyi uygulama örneklerinde de yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumlulukları arasında görüldüğünü hatırlatarak “Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır" açıklamasını yaptı.

