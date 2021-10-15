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Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 9,4 arttı

15.10.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artış gösterdi.

Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 9,4 arttı

Buna göre, Ağustos 2020'de 12 milyon 552 bin 434 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 9,4 artışla 13 milyon 732 bin 736 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 9,4, inşaat sektöründe yüzde 12,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,8 arttı.

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ağustosta, bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,7, inşaat sektöründe yüzde 1,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 yükseldi. (AA)

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