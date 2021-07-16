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Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,7 arttı

16.07.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı mayıs ayı ücretli çalışan istatistikleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 11 milyon 534 bin 193 kişi iken, 2021 yılı Mayıs ayında 13 milyon 515 bin 264 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 16,1, inşaat sektöründe yüzde 43,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 13,4 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI YÜZDE 0,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 0,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.

Kaynak: İHA

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