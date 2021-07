Twitter CEO'su Dorsey'den Bitcoin adımı!

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey sosyal medyadan Bitcoin açıklaması yaparak, Bitcoin için bir girişim başlattığını duyurdu.

Dorsey, Fintech şirketi Square'ın Bitcoin odaklı yeni bir iş kuracağını belirtti.

Tarihi zirvelerinden neredeyse yüzde 50 aşağıda işlem gören kripto paralara inancını yitirmeyen Dorsey, şirketi Square'ın merkezsiz finans temelinde açık geliştiriciliğe imkan tanıyacak yeni bir platformu hayata geçireceğini açıkladı.

Yeni şirket, merkezsiz finansal hizmetler oluşturmayı kolaylaştırmak amacıyla açık bir geliştirici platform oluşturmaya odaklanacak. Dorsey, "Yeni işletmesinin adını TBD" diye duyurdu.

Ancak işletmenin adının "TBD" olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı konusunda ayrıntı vermedi.

Dorsey, platformun temelinde Bitcoin olacağını söyleyerek şu açıklamayı yaptı;

"Bitcoin için fiziki cüzdan uygulamamızda olduğu gibi bu da açık yol haritası, açık geliştirme ve açık kaynak temelinde olacak"

İşte Dorsey'in o açıklaması;

Square is creating a new business (joining Seller, Cash App, & Tidal) focused on building an open developer platform with the sole goal of making it easy to create non-custodial, permissionless, and decentralized financial services. Our primary focus is #Bitcoin. Its name is TBD.