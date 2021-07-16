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Twitter CEO'su Dorsey'den Bitcoin adımı!

16.07.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paraların atası olarak kabul edilen Bitcoin'e ilişkin olarak, Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'den yeni bir platform kuracaklarına dair açıklama geldi.

Twitter CEO'su Dorsey'den Bitcoin adımı!

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey sosyal medyadan Bitcoin açıklaması yaparak, Bitcoin için bir girişim başlattığını duyurdu.

Dorsey, Fintech şirketi Square'ın Bitcoin odaklı yeni bir iş kuracağını belirtti.

DORSEY BITCOIN'DEN VAZGEÇMİYOR

Tarihi zirvelerinden neredeyse yüzde 50 aşağıda işlem gören kripto paralara inancını yitirmeyen Dorsey, şirketi Square'ın merkezsiz finans temelinde açık geliştiriciliğe imkan tanıyacak yeni bir platformu hayata geçireceğini açıkladı.

Yeni şirket, merkezsiz finansal hizmetler oluşturmayı kolaylaştırmak amacıyla açık bir geliştirici platform oluşturmaya odaklanacak. Dorsey, "Yeni işletmesinin adını TBD" diye duyurdu.

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Ancak işletmenin adının "TBD" olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı konusunda ayrıntı vermedi.

TEMELİNDE BITCOIN OLACAK

Dorsey, platformun temelinde Bitcoin olacağını söyleyerek şu açıklamayı yaptı;

"Bitcoin için fiziki cüzdan uygulamamızda olduğu gibi bu da açık yol haritası, açık geliştirme ve açık kaynak temelinde olacak"

İşte Dorsey'in o açıklaması;

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin
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