Ücretsiz doğalgaz ne zaman kullanılacak? Ücretsiz doğalgaz şartları ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi!

Doğal gaz ücretsiz mi olacak? Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi arama motorlarında bu soruyu araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde bir müjdeyi verdi. İşte beklenen doğal gaz açıklaması...

DOĞAL GAZ AÇIKLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde saat 20.23’te "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" düzenlendi.

YERLİ DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ücretsiz doğalgaz müjdesi verdi. Yerli doğalgazın hanelere ücretsiz verilmesine ilişkin müjde bugün duyuruldu.

Enerjide doğal gaz ithalatıyla önemli ölçüde dışa bağımlı olan Türkiye, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde 710 milyar metreküplük Karadeniz gazı karaya ulaştı.

Mayıs ayında resmen evlere ulaşacak gazın devreye alınması töreni bu akşam Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile saat 20.23’te yapıldı. Erdoğan’ın törende faturalara 130 liraya kadar indirim olarak yansıyacak yeni bir müjde açıkladı.

