FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ücretsiz soğan ve patatesler dağıtılmaya başlandı

Ücretsiz soğan ve patatesler dağıtılmaya başlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2021 08:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere üreticiden alınan soğan ve patateslerin dağıtımı yapılmaya başlandı.

Ücretsiz soğan ve patatesler dağıtılmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından çiftçiden alımı yapılan patates ve soğanlar ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 164 bin haneye yardım yapılmasının planlandığını belirterek, "Devletimizin, çiftçimizin ve yardıma muhtaç vatandaşımızın her zaman yanında olduğunun güzel bir göstergesi olan bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Pakdemirli'den ücretsiz patates ve soğan açıklamasıBakan Pakdemirli'den ücretsiz patates ve soğan açıklaması

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ SOĞAN VE PATATES

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla patates ve soğan üreticilerine destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan soğan ve patatesler, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Niğde ve Nevşehir'den patates yüklenen 10 TIR’dan 4ü İstanbul'la geldi. Geriye kalan 6 TIR’ın ise gün içerisinde gelmesi bekleniyor. Gelen patatesler ilk olarak Adalar, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla ve Ümraniye'ye dağıtılmaya başlandı. 164 bin haneye yardım yapılacağını belirten İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca İstanbulumuz'da belirlenen 164 bin haneye yardım yapılması planladı. İstanbul Valiliğimizin koordinasyonuyla, 39 İlçe Kaymakamlığımızın Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakıfları, bu yardımların ulaştırılacağı ihtiyaç sahibi ailelerimizi belirledi. İlimize gelen araçları Tuzla ilçemizde karşıladık" dedi.

Bankaların çalışma saatleri 2021... Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?Bankaların çalışma saatleri 2021... Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

"10 TIRDAN 4Ü İLİMİZE ULAŞTI"

İhtiyaç sahibi her haneye 10 kilo kuru soğan ve 20 kilo patates ulaştırdıklarını söyleyen İstanbul Vali Yardımcısı Gevrek, "Niğde ve Nevşehir'den patates yüklenen 10 TIR’dan 4ü şu an ilimize ulaşmış durumda. Diğer 6 aracımız gün içerisinde gelmesini bekliyoruz. Bu ürünleri Anadolu yakamızdaki 10 ilçemize dağıtıyoruz. İlimize yapılacak sevkiyatları, hemen kaymakamlığımızca tahsis edilen dağıtım araçlarına naklediyor ve süratle sevk ediyoruz. Devletimizin, çiftçimizin ve yardıma muhtaç vatandaşımızın her zaman yanında olduğunun güzel bir göstergesi olan bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

(DHA)

"Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi için BDDK'ya başvurular başladı"Faizsiz konut ve taşıt" düzenlemesi için BDDK'ya başvurular başladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardıKısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı
Bankaların çalışma saatleri değişti!Bankaların çalışma saatleri değişti!
Ceviz yetiştiriciliği için devlet desteği var mı?Ceviz yetiştiriciliği için devlet desteği var mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker'den Berat Albayrak açıklaması
Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker'den Berat Albayrak açıklaması
İsrail Yayın Kuruluşu, İran'da nükleer tesisteki kazanın arkasında Mossad'ın olduğunu öne sürdü
İsrail Yayın Kuruluşu, İran'da nükleer tesisteki kazanın arkasında Mossad'ın olduğunu öne sürdü
40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi
40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi
Bankaların çalışma saatleri değişti!
Bankaların çalışma saatleri değişti!
22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?
22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?
Yargıtay'dan emsal karar! Müdürün 'Git, bir daha gelme' sözü tazminat sebebi sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar! Müdürün 'Git, bir daha gelme' sözü tazminat sebebi sayıldı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Bankaların çalışma saatleri değişti!
Bankaların çalışma saatleri değişti!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Çiftçiye faizsiz yem kredisi müjdesi!
Çiftçiye faizsiz yem kredisi müjdesi!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
“Mavi safir taşı madeni” çıkarılmayı bekliyor
“Mavi safir taşı madeni” çıkarılmayı bekliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli ikramiyesi 1545 lira mı olacak? 2021 Emekli ikramiyesine zam mı geliyor?
Emekliler 1545 lira ikramiye istedi
Bankaların çalışma saatleri 2021... Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Bankaların çalışma saatleri değişti!
22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? İşte 12 Nisan Pazartesi 22 ayar bilezik ile 14 ayar bilezik fiyatları
22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?
12 Nisan altın fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı’da gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor
Altın ne kadar oldu?
11 Nisan Süper Loto sonuçları | 11 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı
11 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı
Bayram ikramiyeleri ve emekli maaşı ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi için tarih verdi
Bayram ikramiyeleri ve emekli maaşı ne zaman yatacak?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.